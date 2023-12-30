Днём 30 декабря 2023 года украинские военные обстреляли центр Белгорода, где в это время на Соборной площади возле главной ели гуляли горожане с детьми. В результате этого военного преступления погиб 21 человек, включая трёх детей, 110 человек, среди которых 17 — дети, пострадали, в тяжёлом состоянии — 30 человек, сообщает РИА Новости.

Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детский сад. Заведено уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В Минобороны РФ позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

«Сегодня в Белгороде произошла ужасная трагедия: по самому центру города был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли невинные белгородцы, среди которых были дети. Во всех храмах будут возноситься сугубые молитвы об упокоении душ безвинно убиенных и о здравии пострадавших. В связи с этими скорбными событиями принято решение об отмене Рождественского Крестного хода», — заявили в связи с этим в Белгородской епархии Русской Православной Церкви.

«Белгородская митрополия призывает всех жителей Святого Белогорья объединиться в общей молитве об упокоении душ безвинно убиенных и о выздоровлении раненых», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что трагедия вызвала глубокий отклик в российском обществе. Тем не менее, нельзя не заметить, что многострадальный Донецк находится под такими обстрелами постоянно. Идут военные действия, и опыт Донбасса показывает, что защитить города от таких трагедий на все 100 процентов военные не могут. В связи с этим власти Белгородской области уже отменили все массовые мероприятия в регионе. Сейчас не время широких празднований.

Русская линия