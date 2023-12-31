Сегодня исполняется 104 года со дня кончины белого генерала и гибели воинов Марковской офицерской пехотной дивизии…

Сегодня, 31 декабря 2023 года, исполняется 104 года со дня кончины выдающегося сына Отечества, верой и правдой служившего своей Родине и пытавшегося отстоять её от заразы безбожия и большевизма, генерала Николая Степановича Тимановского.

Георгиевский кавалер, преемник генерала Маркова умер от тифа в тот день, когда большевиками были изрублены воины Марковской офицерской пехотной дивизии.

В нынешний день наступающего гражданского нового года некоторые верующие люди в России пойдут на ночную Божественную литургию, и, может быть, кто-нибудь из них вспомнит и помянет в своих молитвах погибших в этот день в неравном бою русских воинов.

Георгиевский кавалер Николай Тимановский умер от тифа 31 декабря 1919 года, и в этот же день у села Алексеево-Леоново (ныне город Торез) на Донбассе, где ныне также бушует гражданская война, была окружена и потеряла большую часть своего состава Марковская офицерская пехотная дивизия, начальником которой до своего последнего дня оставался Тимановский.

Николай Степанович Тимановский был похоронен в усыпальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре, однако могила его не сохранилась.

21 мая 2016 года в кафедральном Екатерининском соборе Екатеринодара был торжественно освящён созданный по инициативе руководителя движения «Белые воины» Александра Алекаева киот с иконой св. Николая — Чудотворца — Небесного покровителя Николая Тимановского.

Русская линия