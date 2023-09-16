Более 5 тысяч человек приняли участие в Первом международном соборе русофилов в Болгарии…

16 сентября 2023 года в курортном посёлке Паниците, недалеко от города Калофера в Болгарии, под девизом «С Россией в сердце» состоялся Первый международный собор русофилов. Для болгар он является 18-м по счёту и ранее проводился возле Копринской плотины, где в этом году Национальное движение «Русофилы» отметило 145-летие освобождения Болгарии от османского владычества, сообщает официальный сайт движения «Русофилы».

Болгарская традиция переросла в международную в марте 2023 года после создания Международного движения русофилов (МДР).

В Первом Международном соборе русофилов приняли участие представители Австрии, Албании, Кипра, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии. Всего более 5 тысяч человек. Специальным гостем стал президент Международной славянской академии науки, образования, искусства и культуры (МАУ) Сергей Бабурин.

Собор приветствовала посол Россий в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая зачитала обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова. В послании главы МИД России была дана высокая оценка болгарской традиции ежегодной встречи граждан, которые, как искренние патриоты своей Родины, ценят многовековые традиции дружбы, соединяющей братские народы России и Болгарии.

«Не может не радовать, что к инициативе болгарских друзей подключаются единомышленники из самых разных уголков планеты и что, невзирая на „молодой возраст“, МДР начинает реализовывать интересные начинания, в том числе мероприятия в поддержку фундаментальных принципов международного права, прежде всего, Устава ООН», — говорится в документе.

Участников благословил митрополит Тырновский Григорий, который рано утром перед началом мероприятия совершил панихиду перед памятником Свободы на вершине Шипки. Благословение прислал и митрополит Пловдивский Николай.

Участники почтили минутой молчания память недавно ушедшего из мира первого председателя, основателя и вдохновителя национального движения «Русофилы» Энчо Москова.

«Правящая политическая элита в Болгарии пытается злонамеренно и агрессивно столкнуть две части нашего народа, уничтожая символы, памятники, историю и многовековую любовь к России», — заявил председатель болгарского и международного русофильских движений Николай Малинов.

«Мы держим нить истории, и именно поэтому мы честны с прошлым и уверены в завтрашнем дне, — продолжил он. — Болгария готовится вступить в войну с Россией, нам готовят „болгарский майдан“, нам готовят диктатуру, но мы выдержим это испытание, потому что каким бы сильным ни было зло тактически, стратегически хорошее победит!»

В принятом участниками обращении к болгарской и международной общественности говорится, что движение русофилов является «сильным и категорическим ответом на разделение мира; сопротивлением стремлению к мировому доминированию; упованием и защитой многополярности и традиционных ценностей», а также «новой площадкой для мирового диалога».

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