Александра Осиповна (Иосифовна) Ишимова родилась в Костроме 25 декабря 1804 г. в дворянской семье. Через год после ее рождения семья переехала в Петербург, но уже вскоре, вследствие высылки отца из Петербурга, Ишимова оказалась вместе с семьей в северных губерниях. В 1825 г. ей удалось приехать в столицу Империи и испросить у Государя прощение для отца, открыть маленькую школу и завязать знакомство с князем П.А.Вяземским, В.А.Жуковским и А.С.Пушкиным. А в конце 1830-х гг. Александру Осиповну пригласили преподавать русский язык членам Царской Семьи.

Ишимова издавала два ежемесячных журнала — «Звездочка» для детей (1842−1863), и «Лучи» для девиц (1850−1860). Ее «История России в рассказах для детей»; (1841) была удостоена Демидовской премии и получила высокую оценку Пушкина. Кроме того, Ишимовой переведено и издано немало оригинальных рассказов для детей. Более всего из них известны «Рассказы старушки» (1839), «Священная истории в разговорах для маленьких детей»; (вышедшая в 1841 г. и выдержавшая затем 6 изданий), «Колокольчик» (1849), «Первое чтение и первые уроки для детей» (1856); «Рассказы из Священной истории для крестьянских детей» (1878) и др.

Стремление дать самые разнообразные знания о мире — его истории, географии, русской и мировой литературе, национальных достопримечательностях, соединялось в журналах и книгах Ишимовой с задачей религиозно-нравственного воспитания, желанием развить в юных читателях чувство добра и сострадания (внушаемое им языком живых примеров, не лишенных сентиментального обрамления), способность стойко переносить несчастья, а также утверждением любви к Вере, Царю и Отечеству. Скончалась А.О.Ишимова 4 июня 1881 года. Похоронена на кладбище Александро-Невской лавры.

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