В Онеге Архангельской области вот уже более полугода обильно мироточит образ великомученика Георгия Победоносца…

Протоиерей Александр Коптев: «В первый раз в жизни такое мы увидели»

27 сентября 2022 года в Свято-Троицком соборе Онеги Архангельскойобласти обильно замироточил образ великомученика Георгия Победоносца, сообщает Православие.Ru.

Благочинный Онежского благочиния Плесецкой епархии Архангельской митрополии, руководитель Епархиального отдела по молодежному служению настоятель храма протоиерей Александр Коптев, рассуждая о смысле чуда, сказал:

«Мироточение иконы началось в праздник Воздвижения Креста Господня в прошлом году. Сразу после Литургии слышу: что-то прихожане заговорили, забегали. Выхожу из алтаря, смотрю — миро с образа льется буквально потоками, ручьями. В первый раз в жизни такое мы увидели.

Икону мы сразу же сняли со стены и перенесли на аналой в центр храма и по благословению Александра, епископа Каргопольского и Плесецкого, каждый день стали служить молебны перед святым образом.

Никакой нездоровой эйфории, суеты вокруг этого события не было и нет. По нашему общему твёрдому убеждению, Господь через Своих святых (в нашем случае это великомученик Георгий Победоносец) посылает нам весть, обращается к нам с настойчивым призывом к молитве, покаянию и достойному христианина поведению, искренней молитве не только о себе, но и о ближнем".

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