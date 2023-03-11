Его Святейшество обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций с призывом «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря»…

11 марта 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых поделился глубокой обеспокоенностью в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины. Как известно, 10 марта нынешнего года руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Министерства культуры и информационной политики Украины известило общину Успенской Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви о расторжении договора о пользовании храмами и зданиями монастыря и требовании покинуть территорию обители в срок до 29 марта, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Его Святейшество указал на то, что данному решению предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину Киево-Печерской лавры. Он напомнил, в частности, об организованных спецслужбами Украины унизительных обысках зданий монастыря и мест проживания насельников в ноябре 2022 года и расторжении 31 декабря того же года договора с монастырем о пользовании двумя крупнейшими храмами обители. Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря — с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату.

«Киево-Печерская лавра — это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур, — напомнил Патриарх Кирилл. — Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси — „Повесть временных лет“, отсюда берет свои истоки письменность и литература наших народов. На протяжении тысячелетней истории обители она неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря».

При этом, как отметил Святейший Владыка, «новые поколения монахов вновь возродили обитель и приложили колоссальные труды и большие средства — при минимальной помощи государства, а то и отсутствии таковой — к реставрации обители, восстановлению отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное — к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни».

Констатировав, что сегодня Киево-Печерская лавра — это святыня всеправославного значения, храмы которой посещают тысячи паломников, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул: «Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира, объединяющим более двухсот монахов и послушников. На ее территории также размещен центр управления Украинской Православной Церкви, проживают сотни будущих священнослужителей — студентов Киевской духовной академии и семинарии».

Предстоятель Русской Православной Церкви особо упомянул о том, что обнародованный украинскими СМИ ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерского монастыря «обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований». Причем «работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины».

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Его Святейшество обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций с призывом «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения».

Обращения были направлены, в частности, Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, Главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

Русская линия