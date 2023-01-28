26 января 2023 года исполнилось 103 года со дня трагической гибели Георгиевского кавалера Генерального штаба генерал-лейтенанта Владимира Каппеля. По благословению наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополита Каширского Феогноста на могиле генерала в Донской обители 28 января состоялось поминальное богослужение.

С инициативой мемориальных торжеств в Донской обители в этом году выступили представители Московского отделения Русского Обще-Воинского Союза.

При большом стечении народа панихиду на могиле Каппеля совершил иеромонах Авраамий (Павлов).

Помолиться об упокоении Георгиевского кавалера пришли представители Скобелевского комитета, Фонда «Наследие Империи», руководители и учащиеся Московских Морских Наследника Цесаревича Алексея Николаевича кадетских классов, кадеты из Санкт-Петербурга и многие другие.

В своих речах многие представители русской общественности обращали внимание, что генерал Каппель «боролся и отдал свою жизнь за единую и неделимую Россию, и сегодня на территории Украины также идёт борьба именно за единое и неделимое Российское Отечество». В связи с этим высказывались мысли, что необходимо не только сохранять, но и преумножать память о героях Белой армии, которые нередко подвергаются откровенному шельмованию со стороны некоторых представителей российской общественности.

Торжества прошли при активном участии кадетов, которые по окончании богослужения традиционно исполнили воинский церемониал Заря, гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе» и другие русские песни.

Затем все желающие смогли возложить на могилу генерала Каппеля цветы.

Русская линия