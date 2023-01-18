Православные христиане готовятся к встрече праздника Крещения Господня. В этот день 30-летний Господь и Спас наш Иисус Христос принял Крещение в водах реки Иордан. Крестил Его посланный перед тем Богом на землю великий пророк Иоанн Предтеча, чтобы подготовить людей к принятию Господа. Святой Иоанн проповедовал при Иордане и крестил приходящих к нему.

Крещение Господне именуется также Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом с Небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3,17), и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя.

День, предшествующий празднику Крещения Господня, именуется Крещенским сочельником (Богоявленским вечером). Он имеет сходство с Рождественским сочельником и также является днем строгого поста. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня в храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды. Освященная крещенская вода является особой святыней.

Начало празднования Крещения Господня восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. Сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского (II век) о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим праздником ночном бдении. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить «седящих во тме и сени смертней» (Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий род. В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение и является духовным просвещением людей.

Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что Сам имел нужду в очищении, но чтобы, «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и подать нам образ и пример Крещения.

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих во Христа, внушает чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3, 27).

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