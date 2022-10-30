Лк.6:1. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.

Иудеи всякий праздник называли субботой, ибо суббота — значит покой. Часто праздник встречался в пятницу, а эту пятницу, ради праздника, называли субботой. Потом собственно субботу называли второпервой, как вторую после предшествовавшего иного праздника и субботы. Подобное случилось и тогда, и суббота сия названа «второпервой».

Лк.6:2. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?

Лк.6:3. Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?

Лк.6:4. Ка́к он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?

Фарисеям, обвиняющим учеников за то, что они в субботу ели, «срывая», то есть сощипывая, колосья и кроша, то есть «растирая руками», Господь указывает на Давида, взалкавшего и евшего «хлебы предложения». Ибо он, бегая от Саула, прибыл к первосвященнику Авиафару и обманул его, сказав, что царь послал его на одно нужное дело, и в алчбе взял от священника хлебы предложения, которых каждый день предлагалось на священной трапезе по двенадцати, по шести с правой и по шести с левой руки (Лев. 24, 5−6). Получил он также и меч Голиафа (1Цар 21, 1−9). Господь, напоминая им эту историю, поступком Давидовым пристыжает их. Если вы, — говорит, — Давида почитаете, то как же осуждаете Моих учеников?

Лк.6:5. И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.

И иначе: «Сын Человеческий.., то есть Я, господин субботы», и как Создатель и Творец, и Владыка, и Законоположник, имею власть разрушить субботу. «Сыном Человеческим» мог быть назван не иной кто, как Христос, который будучи Сыном Божиим, ради человеков пречудно соизволил быть и именоваться Сыном Человеческим. Ибо нет ничего нового в том, что меня и тебя называют сыном человеческим, а то замечательно, что Он, пречудно вочеловечившийся, называется Сыном Человеческим.

Лк.6:6. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.

Лк.6:7. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него.

Лк.6:8. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.

Лк.6:9. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что́ должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.

Лк.6:10. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.

Что мы сказали в объяснении на Евангелие от Матфея, то известно (см. гл. 12. А теперь скажем, что сухую имеет руку тот, кто не совершает никаких дел благочестия. Ибо рука есть орудие деятельности, а у кого она иссохла, тот, без сомнения, празден. Итак, кто желает вылечить свою руку, уврачует ее в субботу. Поясним. Не может тот совершать дела благочестия, кто прежде не успокоится от злобы. Уклонись прежде от зла, и тогда сотвори благое (Пс. 36, 27). Итак, когда будешь субботствовать, то есть покоиться от злых дел, тогда прострешь руку твою на дела благочестия, и она у тебя восстановится. Прилично сказать: «стала рука его здорова». Ибо было время, когда человеческая природа имела деятельность добрую и руку, то есть деятельную силу, здоровую; потом утратила ее и по благодати Христовой снова приобрела ее, и возвратилась к прежнему добру.

Святой Феофилакт Болгарский, архиепископ Охридский, Толкование на Евангелие от Луки