Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2022

Несколько слов о генерале Маркове
На радио «Вера» завтра выйдет программа, посвящённая русскому офицеру…

Православное радио ВераЗавтра в 20.00 на радио «Вера» состоится программа «Исторический час», посвящённая Георгиевскому кавалеру генералу Сергею Маркову. Её ведущий — историк Константин Залесский расскажет своим радиослушателям о военном пути и судьбе этого доблестного русского офицера.

Напомни, что неделей ранее 8 октября 2022 года, в день праздника преподобного Сергия Радонежского и полкового праздника офицерского генерала Маркова полка, в Покровском нижнем приделе кафедрального Свято-Вознесенского собора Новочеркасска, в усыпальнице атаманов и героев Дона, была установлена и освящена мемориальная бронзовая доска.

На мемориальной табличке работы народного художника России Владимира Суровцева нанесён следующий текст: «Вечная память доблестному военачальнику Сергею Леонидовичу Маркову (07.07. 1878−25.06.1918) и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений за честь и достоинство Отечества живот свой положивших, упокоенных на военном кладбище Новочеркасска».

Памятная доска была установлена при поддержке Скобелевского комитета, Фонда «Наследие» и движения «Белое дело».

Русская линия

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Несколько слов о генерале Маркове
На радио «Вера» завтра выйдет программа, посвящённая русскому офицеру...

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