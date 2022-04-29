Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская Православная Церковь выступает за такой мир, который бы решал проблемы, лежащие в основе конфликта на Украине, а не давал одной из сторон время, чтобы укрепить свои войска и продолжить военные действия с новой силой, сообщает Интерфакс.

«Церковь формулирует свою позицию, опираясь не на политические подходы и взгляды. Её позиция не может расходиться с Евангелием. Если разойдется, перестанет быть церковной позицией. Но это не значит, что Церковь совершенно игнорирует геополитические факторы. Они всё-таки результат человеческих действий, а Церковь так или иначе даёт таким действиям нравственную оценку», — сказал Легойда в интервью, опубликованном в пятницу в «Российской газете».

Он отметил, что ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, возникла не вчера, её острая фаза, «может быть, не такая масштабная, как сейчас, но с боевыми действиями», не два месяца назад началась, и Церковь не может на это закрыть глаза.

«Следуя Евангелию, она (Церковь — ИФ) не может не занять миротворческую позицию. Но, я думаю, всем хочется, чтобы это был мир, который бы разрешал проблемы, лежащие в основании этого трагического конфликта, а не просто давал возможность какое-то время передохнуть. Нужен мир, при котором братья отказались бы смотреть друг на друга через прицел. Поняв, что есть силы и люди, очень сильно заинтересованные в том, чтобы этого не произошло. Эти люди, кстати, тоже очень много говорят о мире, но своими действиями постоянно отодвигают его», — отметил Легойда.

По его словам, патриарх Кирилл это очень хорошо объяснил во время недавних бесед с папой Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, а также во время общения с Патриархом Сербским Порфирием.

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