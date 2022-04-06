Всё большее число православных храмов и монастырей Украинской Православной Церкви оказываются разрушенными в результате продолжающегося ожесточённого противостояния на Донбассе и по всей Украине, сообщает Православие.Ru.

Снаряд пробил кровлю храма в честь свт. Луки Крымского в г. Рубежное Луганской области, сообщает пресс-служба Северодонецкой епархии УПЦ. Осколками ранен настоятель храма протоиерей Ростислав Горячев. Тяжело ранен и настоятель городского храма в честь блаженной Матроны Московской, который в тот момент находился на храмовой территории. Ранее этот приход также пострадал от обстрелов.

В Свято-Ильинской мужской обители с. Варваровка Кременского района Северодонецкой епархии из-за обстрелов полностью сгорел братский корпус и подсобные помещения, сообщают в епархии. Осколками снарядов выбиты окна в двух храмах Ильинского монастыря. Братия монастыря и трудники не пострадали.

Неоднократно попадал под обстрелы Христорождественский кафедральный собор г. Северодонецк, где и в эти дни вместе со своей паствой в подвальном помещении собора продолжает нести служение и возносить молитвы о мире митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим. На территории более десяти воронок, осколками снарядов разбито много окон в соборе и административном здании, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.

Также днями ранее в Северодонецке пострадал храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», что на территории медгородка.

В социальных сетях были опубликованы фото повреждений, которые получил Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой Донецкой епархии УПЦ, сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ. На территории обители разорвались снаряды, пострадали храм, хозяйственные постройки. Тогда же был ранен настоятель обители епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Прихожане обители написали в соцсетях: «Слава Богу за всё, самое важное, что живы наши насельники. А остальное восстановим всё с Божией помощью!».

Страдает и Свято-Успенская Святогорская Лавра. В результате подрыва украинскими военными дамбы поднялся уровень воды. Жители в соцсетях заверяют, что такого уровня вода достигала и при весеннем разливе, и надеются на Божью помощь. В самой Святогорской обители продолжают молиться о мире и ремонтируют пострадавший гостиничный корпус № 9, чтобы снова разместить беженцев, сообщили на сайте обители.

В результате обстрелов пострадал Архистратиго-Михайловский храм в селе Кудряшовка Рубежанского района Северодонецкой епархии.

Кроме монастырей и храмов Донецкой и Северодонецкой епархий УПЦ, был также повреждён 4 апреля храм в честь Рождества Богородицы в г. Дергачи Харьковской области.

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