«Покидая родную землю, храните память о 15 тысячах убитых и 35 тысячах раненых Дроздовцах, проливших свою кровь за честь и свободу Отчизны. Этой жертвой мы неразрывно связаны с Родиной. С нами Бог!»

Надпись на некрополе Дроздовцам, Сен — Женевьев де Буа, Франция

21 ноября 2021 года мы будем отмечать полкой праздник Дроздовских частей. В этот день нельзя не вспомнить всех воинов и офицеров имени генерала Дроздовского полков, всех соединений Дроздовской дивизии, за Веру, честь и достоинство Отечества живой свой положивших. 50 тысяч русских воинов окропили своей кровью бескрайние просторы Кубани и Дона, защищая исконные русские традиции и принципы православной России, и мы не в праве об этом забывать.

Как известно, в нижней части киота Дроздовской дивизии, что поныне стоит в Париже в храме св. кн. Александра Невского, написано: «Полковой образ первого офицерского генерала Дроздовского стрелкового полка». Аналогичный киот теперь стоит и в кафедральном Свято-Екатерининском соборе г. Екатеринодара, там, где в 1919 г. был похоронен доблестный генерал. Теперь эти места связаны между собой сугубой молитвой о дроздовцах. 21 ноября в Париже и Краснодаре пройдут поминальные службы по генералу Дроздовскому.

В своё время останки Георгиевского кавалера во избежание поругания большевиков были перенесены из Краснодара и захоронены на Малаховом кургане в Севастополе. И хотя могила генерала в Крыму не сохранилась, хотелось бы верить, что и в этом русском городе помянут Белого генерала и почтят его память заупокойной молитвой.

Вообще традиция установки «воинских киотов» призывает нас к молитвенной памяти русских воинов. Но не только киоты, но и мемориальные доски являются свидетелями трагической русской истории, которая разделила русский народ на красных и белых.

В 2014 году в Ростове-на Дону на здании больницы, где скончался генерал Дроздовский, была установлена такая мемориальная доска. На ней под иконой Небесного покровителя генерала — св. Михаила Архангела — начертано: «Вечная память доблестному военачальнику Михаилу Гордеевичу Дроздовскому и всем христолюбивым воинам и офицерам имени генерала Дроздовского стрелковых и конных полков, всех соединений Дроздовской дивизии, за Веру честь и достоинства Отечества живот свой положивших». Значит, помянут генерала Дроздовского и в Ростове-на-Дону.

Вообще, как выяснили русские историки, поминальные торжества по генералу Дроздовскому и дроздовцам отныне должно проводить два дня подряд. Дело в том, что ранее было распространено мнение, что Дроздовский родился 7 октября по юлианскому календарю (то есть 20 октября по н. ст). Однако последние исследования известного историка, специалиста по гражданской войне д.и.н. Р. Гагкуева говорят о том, что настоящий день рождения Белого генерала следует отмечать не 7 октября по ст. ст., а 7 ноября (т.е. 20 ноября), прямо перед днём его Ангела Хранителя.

Об этом говорят документы, опубликованные в последнем переиздании книги «Дроздовкий и дроздовцы».

Скорее всего, ошибка вкралась изначально в послужной список Генерального штаба полковника Дроздовского от 30 декабря 1914 года, и потом повторялась его некоторыми сослуживцами. Документы же говорят о следующем. В метрической книге Киево-Печорской Спасской церкви, в первой части о родившихся за 1881 год под номером 27 мужского пола записана статья следующими словами: «тысяча восемьсот восемьдесят первого года, месяца ноября седьмого родился, а восьмого числа месяца декабря крещен Михаил. Родители его: майор Гордей Иванович Дроздовский и его законная жена Надежда Николаевна, оба православного вероисповедания. Восприемники при крещении были: подполковник Иван Иванович Дроздовский и дочь дворянина, девица Елена Ивановна Дроздовская. Таинство Крещения совершал священник Климент Фоменко с диаконом Феодором Левитским и пономарём Иваном Великовским. Киев 13 декабря 1881 г.».

Второй документ — это Свидетельство о происхождении М. Г. Дроздовского. Выдано это свидетельство из Полтавского дворянского депутатского собрания гвардии подпоручику Михаилу Гордееву Дроздовскому. На основании 350 п. 6 и 374 статей Свода законов Российской империи издания 1899 года взамен копии с протокола о том, что он, сын генерала майора Гордея Ивановича Дроздовского, родился седьмого ноября (по юлианскому календарю) 1881 года принадлежит к роду потомственных дворян Дроздовских (июня 20 дня 1903 года № 720. Полтавский губернский предводитель дворянства С. Бродов).

Так, что теперь будет правильно отмечать день рождения Генерального штаба генерал- майора Михаила Дроздовского 20 ноября (н. ст.), а на следующий день молитвенно праздновать день полкового праздника дроздовцев, отмечаемого в день памяти их Небесного покровителя — св. Архистратига Михаила.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, специальной для «Русской линии»