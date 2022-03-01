«Если кровопролитие не будет немедленно прекращено, пропасть между нашими народами может остаться навечно»
Обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 28 февраля 2022 года…
28 февраля 2022 года Священный Синод Украинской Православной Церкви выступил с обращение в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине, призвав всех, от кого это зависит, остановить кровопролитие. Ниже мы приводим текст обращения целиком.
«Возлюбленные во Христе Преосвященные владыки, отцы, братия и сестры!
Дорогой Украинский Народ!
С большой скорбью и болью переживаем то, что война пришла на нашу родную украинскую землю. Тяжёлые испытания постигли всех нас. Почти по всей территории Украины продолжаются боевые действия между войсками Российской Федерации и Вооруженными Силами Украины, гибнут воины и мирные люди, растёт число беженцев. Приведение ядерного оружия в состояние повышенной боевой готовности вообще остро ставит под вопрос перспективу дальнейшего существования человечества и целого мира. В такой непростой ситуации призываем всех быть мужественными, усилить молитву и объединиться вокруг защиты нашей Родины.
Обращаясь сегодня ко всем нашим защитникам, хотим засвидетельствовать, что мы любим вас и молимся за вас, ведь вы, жертвенно рискуя своей жизнью, действенно свидетельствуете о том, как можно прямо исполнить слова Господа нашего Иисуса Христа: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за ближних своих» (Ин. 15: 13).
Со своей стороны в очередной раз подтверждаем, что Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы полностью разделяем боль и страдания нашего народа. В эти ответственные дни во всех храмах и монастырях нашей Церкви звучат особенно усиленные молитвы за прекращение войны и восстановление мира в Украине. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, силами епархий и монастырей предоставляется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал вследствие боевых действий. Наши храмы открыты круглосуточно для тех, кто нуждается в защите во время обстрелов. Украинская Православная Церковь с каждым днём расширяет миссию по оказанию помощи всем, кто в этом нуждается.
Осознавая особую духовную ответственность, обращаемся сегодня к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ваше Святейшество! Просим Вас усилить молитву за многострадальный украинский народ, сказать Ваше первосвятительское слово о прекращении братоубийственного кровопролития на украинской земле и призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, что уже грозит превратиться в мировую войну.
Также обращаемся к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. От имени многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви, просим Вас сделать всё возможное, чтобы положить конец греху вооруженного противостояния двух наших братских народов и начать переговорный процесс. Эта ужасная война уже нанесла тяжёлый удар по взаимоотношениям между украинским и российским народами. Если кровопролитие не будет немедленно прекращено, пропасть между нашими народами может остаться навечно.
Украинский Народ, братья и сестры! Имеем надежду, что здравый смысл победит, и эта война скоро кончится. Просим каждого из вас хранить мир между собой и не поддаваться на провокации. Оказывайте помощь друг другу, берегите друг друга. Также важно не разжигать вражду между собой. Только в единстве наша сила. Молим Господа, чтобы Он просветил правителей светом Своей благодати. Верим, что человеколюбивый Господь примет наш молитвенный труд, простит нам грехи наши. И в ближайшем времени мир Божий вновь воцарится на нашей благословенной украинской земле!"