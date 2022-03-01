28 февраля 2022 года Священный Синод Украинской Православной Церкви выступил с обращение в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине, призвав всех, от кого это зависит, остановить кровопролитие. Ниже мы приводим текст обращения целиком.

«Возлюбленные во Христе Преосвященные владыки, отцы, братия и сестры!

Дорогой Украинский Народ!

С большой скорбью и болью переживаем то, что война пришла на нашу родную украинскую землю. Тяжёлые испытания постигли всех нас. Почти по всей территории Украины продолжаются боевые действия между войсками Российской Федерации и Вооруженными Силами Украины, гибнут воины и мирные люди, растёт число беженцев. Приведение ядерного оружия в состояние повышенной боевой готовности вообще остро ставит под вопрос перспективу дальнейшего существования человечества и целого мира. В такой непростой ситуации призываем всех быть мужественными, усилить молитву и объединиться вокруг защиты нашей Родины.

Обращаясь сегодня ко всем нашим защитникам, хотим засвидетельствовать, что мы любим вас и молимся за вас, ведь вы, жертвенно рискуя своей жизнью, действенно свидетельствуете о том, как можно прямо исполнить слова Господа нашего Иисуса Христа: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за ближних своих» (Ин. 15: 13).

Со своей стороны в очередной раз подтверждаем, что Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы полностью разделяем боль и страдания нашего народа. В эти ответственные дни во всех храмах и монастырях нашей Церкви звучат особенно усиленные молитвы за прекращение войны и восстановление мира в Украине. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, силами епархий и монастырей предоставляется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал вследствие боевых действий. Наши храмы открыты круглосуточно для тех, кто нуждается в защите во время обстрелов. Украинская Православная Церковь с каждым днём расширяет миссию по оказанию помощи всем, кто в этом нуждается.

Осознавая особую духовную ответственность, обращаемся сегодня к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ваше Святейшество! Просим Вас усилить молитву за многострадальный украинский народ, сказать Ваше первосвятительское слово о прекращении братоубийственного кровопролития на украинской земле и призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, что уже грозит превратиться в мировую войну.

Также обращаемся к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. От имени многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви, просим Вас сделать всё возможное, чтобы положить конец греху вооруженного противостояния двух наших братских народов и начать переговорный процесс. Эта ужасная война уже нанесла тяжёлый удар по взаимоотношениям между украинским и российским народами. Если кровопролитие не будет немедленно прекращено, пропасть между нашими народами может остаться навечно.

Украинский Народ, братья и сестры! Имеем надежду, что здравый смысл победит, и эта война скоро кончится. Просим каждого из вас хранить мир между собой и не поддаваться на провокации. Оказывайте помощь друг другу, берегите друг друга. Также важно не разжигать вражду между собой. Только в единстве наша сила. Молим Господа, чтобы Он просветил правителей светом Своей благодати. Верим, что человеколюбивый Господь примет наш молитвенный труд, простит нам грехи наши. И в ближайшем времени мир Божий вновь воцарится на нашей благословенной украинской земле!"

Русская линия