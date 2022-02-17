Аборты являются основной причиной смертности в большинстве стран мира. Только в 2021 году их было сделано около 42,6 млн по всему миру…

Уже не первый год аборты являются ведущей причиной смертности во всем мире: они уносят жизни в три раза большего количества людей, чем вторая из основных причин смертности — инфекционных заболеваний.

База данных «Worldometer», которая отслеживает статистику в сфере здравоохранения, численность мирового населения и другие показатели в режиме реального времени, определяет количество абортов, сделанных во всем мире, на основе данных, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Последние исследования «Worldometer», опубликованные в канун 2022 года, показали, что в 2021 году во всем мире было сделано около 42,6 млн абортов, сообщает Православие.Ru со ссылкой на британскую газету «Christian Today».

Как отмечает издание, остальные главные причины смерти меркнут по сравнению с абортами: 13 13 млн человек умерли от инфекционных заболеваний; 8,2 млн человек в прошлом году погибли от онкологических заболеваний; почти 5 млн смертей были вызваны курением; примерно 2,5 млн смертей были связаны с употреблением алкоголя; почти 1,7 млн человек умерли от ВИЧ/СПИДа; более 1,3 млн человек погибли в ДТП; почти 1,1 млн жителей планеты покончили жизнь самоубийством.

Кроме того, в 2021 году около 850 тысяч человек погибли от болезней, связанных с низким качеством воды; сезонный грипп стал причиной смерти почти полмиллиона человек; почти 400 000 жителей земли умерли от малярии; а более 300 000 матерей умерли при родах. Отдельное исследование «Worldometer», посвященное коронавирусной инфекции, показало, что в 2021 году 3 524 139 человек во всем мире умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

Всего в 2021 году умерло около 58,7 млн человек, не считая младенцев, умерших в материнской утробе в результате абортов. Если бы аборты были официально включены в число причин смерти, число смертей в прошлом году превысило бы 100 млн.

2021 год — не первый год, когда аборты стали основной причиной смертности во всём мире. Данные «Worldometer», опубликованные в последний день 2020 года, показали, что в том году было проведено более 42,6 млн абортов. И снова общее число абортов в три раза превысило количество людей, умерших от инфекционных заболеваний.

В канун 2020 года «Worldometer» обнаружила, что за 2019 год во всем мире провели 42,4 млн абортов.

По состоянию на полдень вторника, 4 января 2022 года, всего за первые 3,5 дня наступившего года во всём мире было проведено более 400 тысяч абортов.

Аборт также является основной причиной смерти в Соединенных Штатах. Согласно данным Института Гутмахера, в 2017 году в США было сделано 862 320 абортов.

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