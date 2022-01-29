26 января 2022 года исполнилось 102 года со дня трагической гибели Георгиевского кавалера генерала Владимира Каппеля. По благословению наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста на могиле генерала в Донской обители 29 января состоялись мемориальные торжества.

С инициативой проведения богослужения в память генерала Каппеля выступил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который испросил благословение на это у владыки Феогноста.

«В этом году день памяти генерала Каппеля выпал на будний день, а потому было принято решение отслужить панихиду по Георгиевскому кавалеру в первый выходной после этой даты, чтобы в богослужении смогли принять участие как можно больше желающих. И это решение оправдало себя — мемориальные торжества получились по-настоящему массовыми, в панихиде по генералу Каппелю приняли участие около 60-ти человек», — отметил Александр Алекаев.

В 2006 году усилиями ИА «Белые воины» останки генерала В.О. Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в Донском монастыре в Москве. В связи с этим сегодня именно Донская обитель, где покоятся останки генерала, стала центром мемориальных торжеств.

По благословению наместника Донского монастыря панихиду на могиле Каппеля совершил иеромонах Авраамий (Павлов).

Помолиться об упокоении воина Владимира на его могилу пришли вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, представители Русского Обще-Воинского Союза, руководители и учащиеся Московских Морских Наследника Цесаревича Алексея Николаевича кадетские классы и многие другие.

Торжества прошли при активном участии кадетов, которые по окончании богослужения традиционно третий год подряд исполнили воинский церемониал Заря, и исполнили неофициальный гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе».

Затем все желающие смогли возложить на могилу генерала Каппеля цветы.

Русская линия