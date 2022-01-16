Воскресенье нынешнее называется, возлюбленные братия и сестры, неделею пред Просвещением или — всё равно — пред Богоявлением, пред Крещением. Из Евангелия сегодня положено читать от Марка первую главу, с 1-го до 9-го стиха. В Eвангелии приведены пророчества или предсказания пророков Господних Малахии и Исаии о том, что пред самым пришествием Господа на землю во плоти, т. е. пред первым, а не вторым пришествием, — послан будет Предтеча, который приготовит Ему путь; у Малахии пророка, которому и память сегодня празднуется, этот Предтеча назван Ангелом (Мал. 3:1) Божиим, по ангельской, святой, безстрастной жизни Иоанна Крестителя; а у другого пророка — Исаии — он назван гласом вопиющeго в пустыне, т. е. Иорданской, гласившим: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему (Ис. 40:3). В Евангелии сказано далее, что эти пророчества исполнились, ибо действительно, пред самым явлением Спасителя миру, явился великий пророк и Предтеча Господень Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему все жители страны Иудейской и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои (Мк. 1:4−5). Далее описывается образ жизни Иоанна, его возвышенный, божественный характер, его совершенное безпристрастие ко всему, чем прельщаемся, к чему страстно прилепляемся мы грешные; – говорится, что он носил самую простую, грубую, суровую, а не мягкую и тонкую одежду — из верблюжьeго волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, т. е. растительность подручную в сыром виде, и мед диких, не домашних пчел. А проповедывал он народу вот что: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым (Мк. 1:7−8). Вот все Евангелие нынешняго воскресного дня. Вникнем, да пораcсудим об нем для общей нашей душевной пользы и обратим внимание на предсказания двух пророков о Иоанне Предтече, что они об нем предсказали о должности его в Царстве Христовом. Он, говорят они, приготовит путь Господу, будет громко вопиять к народу: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; так он и сделал, так и готовил народ к принятию Господа.

Слова весьма важные, надо их выразуметь, растолковать хорошенько, чтобы понять их смысл и делать по ним дело. Смысл их такой: я, Предтеча Христов, проповедую всем вам, великим и малым, людям всякого звания и состояния, пола и возраста, — вот пришел на землю Царь небесный, Сын Божий единородный, Христос Бог, во всем уподобившийся нам по человечеству, кроме только греха, коему Он ни мало не причастен; пришел Он для спасения каждого из нас, и к каждому хочет войти в дом душевный, в сердце, где должен быть Ему престол, как Царю нашему и Богу; но вы, люди, не готовы принять Его по грехам своим, по нечистотам своим душевным: у иного путь в сердце загражден невежеством или неверием; у другого злобою, завистию, гордостию; у этого — корыстолюбием, скупостию, жестокосердием к ближним и немилосердием; у другого — сладострастием и блудною нечистотою; у иного — невоздержанием, пьянством, сквернословием; иному — неправильная, затуманенная страстями, предрассудками ложная ученость препятствует уверовать и принять Господа искренним сердцем, — ученость, о которой сказано Богом чрез пророка; погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну (Ис. 29:14); иному зрелища, игры препятствуют принять в свой душевный дом Господа, потому что иные люди пристрастились к ним и у них нет места в сердце для небесного. Посетителя и Спасителя душ наших; вообще разные страсти и суеты житейские сильно препятствуют нам принять к себе и водворить у себя Господа. Приготовьте же путь Господу: — во-первых, сердечно уверуйте в Него, во вторых, сердечно покайтесь и совершенно отбросьте ваши грехи, ваши страсти, грешные привычки, наклонности, злые похотения, очиститесь, омойтесь, исправьтесь, украсьте ваши души добродетелию — простотою, кротостию, смирением, незлобием, воздержанием, чистотою, милосердием, взаимною общительностию, дружелюбием, гостеприимством и странноприимством, правдою, верною службою, честною торговлею, честною работою, повиновением родителям, царю, начальству, добрым учением, прилежанием, благонравием. Вот смысл слов пророческих и проповеди Иоанна Предтечи. — Мой долг к вам обратиться с теми же словами: вот пришел к нам на землю Христос, Царь небесный, и хочет войти в душевный дом каждого из нас. Приготовимся же немедленно принять Его: покаемся искренно, оставим грехи — зло, зависть, гордость, невоздержание, пьянство, сквернословие, блудную нечистоту, жестокосердие и скупость и украсим души наши верою, любовию, кротостию, милосердием, воздержанием, правдою, послушанием, взаимною почтительностию и общением: — и Господь придет к нам уготованным нами путем, прямыми стезями, — и вселится в нас и будет жить и ходить в нас, как написано у апостола: вселюсь в них, и буду ходить в них; и буду им Богом, а они будут Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель (2 Кор. 6:16, 18; ср. Лев. 26:12). Аминь.