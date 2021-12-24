Вакцинация и ношение маски не спасли Патриарха Варфоломея от заражения коронавирусом

Константинопольский Патриарх Варфоломей, ранее прошедший вакцинацию от коронавируса и призывавший верующих греков последовать его примеру, заразился коронавирусом, сообщает греческий портал Orthodoxianewsagency.gr.

По сообщениям греческой прессы, глава Фанара является не просто переносчиком коронавируса, но и испытывает легкие симптомы простудного заболевания. При этом в официальном сообщении указывается, что «его общее состояние очень хорошее». Впрочем, во время поездки в США греческая пресса писала то же самое, но в результате Патриарх Варфоломей был срочно госпитализирован для экстренной операции на сердце.

Пока же «в качестве меры предосторожности» глава Фанара посетил местный госпиталь «для проведения ряда диагностических тестов». Будет ли он принимать участие в рождественских торжествах, неизвестно. Скорее всего, нет.

Любопытно, что днём ранее глава Фанара вместе с детьми русской общины посетил праздничные мероприятия в церкви Святой Троицы на площади Таксим, принадлежащей приходу Ставродромио. Таким образом, он мог стать распространителем коронавируса среди детей.

Ни ношение маски, ни вакцинация не смогли защитить Патриарха Варфоломея от заражения этим вирусом.

Русская линия