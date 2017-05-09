Священномученик Иоанн родился в 1873 году в семье псаломщика Льва Панкова. С 1900 года Иван Львович был учителем мужского училища в городе Ливнах Орловской губернии. Рукоположен во священника и с 1915 года служил в Троицком храме в селе Усть-Нугрь Кривцовской волости Болховского уезда Орловской губернии и был законоучителем в Курасовском и Толкачёвском начальных училищах.

В полуверсте от Троицкого храма находилась водяная мельница, принадлежавшая Оптиной пустыни. При захвате власти безбожниками, мельница была реквизирована Кривцовским волостным комитетом, и заведовать ею был поставлен солдат Тихон Кутузов, брат болховского комиссара юстиции. Кутузов своим кощунственным поведением и преследованиями местного священника Иоанна Панкова сразу же обозначил своё отношение к церкви; создалось впечатление, что он может священника убить, и отец Иоанн обратился к крестьянам, чтобы в случае нападения они защитили его.

В Великую Субботу 1918 года пьяный и вооружённый Кутузов посетил псаломщика и учителя, а затем направился к дому священника. Отец Иоанн, увидев вооружённого Кутузова, велел звонить в набат. Оказалось, что пьяный Тихон пришёл перед Пасхой просить прощение за свои безобразия. Крестьяне, возмущённые захватом Кутузовым мельницы, в первый день Пасхи, 22 апреля, явились на мельницу, чтобы выселить его, а в случае сопротивления арестовать. Кутузов не пожелал уходить и несколько раз выстрелил в толпу из винтовки, убив двух крестьян и одного ранив. Разъярённая толпа набросилась на Кутузова и он был убит.

Утром 26 апреля в село прибыл карательный отряд из семи-десяти красноармейцев. Отца Иоанна обвинили в подстрекательстве к мятежу, он был исколот штыками и расстрелян. Вместе с ним были убиты его сыновья: старший — Николай, 1897 г. р., офицер, и младший — Пётр, 1901 г. р., учащийся второго курса Орловской Духовной семинарии.

Тела убитых — священника Иоанна Панкова и его сыновей Николая и Петра — в течение недели оставались непогребенными, а затем были похоронены неподалёку от храма в селе Усть-Нугрь.

Имущество священника было разграблено, над церковной дарохранительницей красноармейцы совершили кощунство.

Священномученик Иоанн и чада его мученики Николай и Пётр причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Апрель». Тверь. 2006. С. 265−266