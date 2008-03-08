Русская линия
Русская линия  8.03.2008 

Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача

Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).

 

1. Год Иоанна Кронштадтского
2. Выборы Президента
3. Хулиганская выходка в Биологическом музее
4. Ситуация вокруг Косова
5. Медведи на Казанском соборе
6. Годовщина смерти Сталина
7. Подвиг отца Олега Сирко
8. Новый памятник Александру II
9. Подворье Антониево-Сийского монастыря
10. Национальный памятник Болгарии
11. Съезд в Северодонецке
12. Рост числа российских миллиардеров



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