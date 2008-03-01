Русская линия: итоги недели

Информационно-аналитическая радиопередача



Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).

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