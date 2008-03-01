|Русская линия
|1.03.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Статья Патриарха Алексия II о власти, обществе и государстве
2. Заседание Петербургского патриотического форума «О перспективах создания национально-консервативной партии в России»
3. Реакция в мире на самопровозглашение независимости Косово
4. Продолжение конфликта между Румынской и Русской Церковями вокруг т.н. «бессарабской митрополии»
5. Газовый конфликт между Россией и Украиной
6. Инициатива петербургских законодателей по созданию общественного совета на телевидении
7. Собачья выставка в Год семьи
8. Евреи за единый Иерусалим и Третий храм
9. Законопроект об ограничении оборота порнографической продукции
10. О расизме израильского общества