|Русская линия
|23.02.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Косово
2. ВРНС
3. Встреча с епископом Гавриилом
4. Интронизация Иеронима II
5. ФЕОР
6. Протоиерей Владислав Свешников о папе
7. Встреча Патриарха Алексия II с В.Ющенко
8. Круглый стол по "екатеринбургским останкам"
9. Смертная казнь