|Русская линия
|2.02.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Рождественские чтения 2008
2. Клуб православных журналистов
3. Бендеры
4. Выборы в Сербии
5. Убийство насильника в Петербурге
6. "Гибель империи. Византийский урок"