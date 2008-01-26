|Русская линия
|26.01.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Презентация "Трибуны русской мысли"
2. Медицинская гимназия
3. Визит В.Путина в Болгарию
4. Выступление Д.Медведева
5. Новый курс Молдавии
6. Выборы в Сербии
7. Реабилитация генерала Краснова
8. Содомиты