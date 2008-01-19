|Русская линия
|19.01.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Патриарх и Президент
2. Компенсация советских вложений
3. Социальные проблемы
4. Сербия
5. Скандал на ТВ
7. Грузия
8. Епископ Артемий о газете "Дух христианина"
9. Стояние против абортов
10. Новые герои Украины