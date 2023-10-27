Игумен Максимилиан (в миру Михаил Григорьевич Марченко), выходец из казаков, родился 30 сентября 1871 года в семье священника в селе Поповка Конотопского уезда Черниговской губернии. Получил домашнее образование.

В 1891 году пришёл в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и через пять лет, 4 февраля 1896 года, был зачислен послушником.

30 февраля 1902 года Михаил Григорьевич принял монашеский постриг с именем Максимилиан. 5 февраля 1904 года он был рукоположен во иеродиакона и нёс послушание при гробе преподобного Сергия. 15 апреля 1910 года епископ Феодор (Поздеевский) совершил рукоположение отца Максимилиана во иеромонаха. 14 ноября 1912 года иеромонах Максимилиан был назначен помощником благочинного Лавры. С 5 марта 1913 года — блюститель Сошественской церкви. Состоял при хождении с образом-складнем преподобного Сергия. В послужных списках отмечалось, что отец Максимилиан был «весьма хороших качеств и весьма способен к послушаниям».

25 августа 1914 года его командировали с иконой-складнем преподобного Сергия в Ставку Верховного Главнокомандующего. По словам протопресвитера Георгия Шавельского, «кроме совершения богослужения в штабной церкви, на отце Максимилиане лежала обязанность обслуживания нужд ставочного лазарета. Простой и неученый, но добрый, сердечный, услужливый и притом со всеми ласковый и словоохотливый, отец Максимилиан скоро стал общим любимцем и больных, и врачебного персонала». Незадолго до его возвращения в Троице-Сергиеву Лавру, 27 апреля 1915 года, император Николай II наградил отца Максимилиана орденом Святой Анны 3-й степени.

В 1918 году иеромонах Максимилиан был назначен на должность уставщика Троицкого собора, а позднее возведён в сан игумена. После закрытия Лавры безбожниками и обращения её в музей батюшка стал при ней сторожем. В ноябре 1919 года лаврская братия была выселена в Гефсиманский скит, где возникла трудовая артель из монашествующих. В списке насельников Лавры, которые вошли в эту артель, числился и игумен Максимилиан.

22 мая 1928 года отец Максимилиан вместе с другими монахами был арестован по делу «антисоветской группы черносотенных элементов» Сергиева Посада и водворён в Бутырскую тюрьму Москвы. При аресте ему было предъявлено обвинение в «покушении на зам. агитпропа Костомарова». 6 августа 1928 года он «как бывший монах, не сочувствующий социалистическому строительству», был приговорён Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ к трём годам заключения в Соловецком лагере особого назначения. После освобождения служил во Всехсвятской церкви при Кокуевском кладбище в тогдашнем Загорске.

21 октября 1935 года отец Максимилиан вновь подвергся аресту. Вместе с ним были арестованы архимандрит Маврикий (Полетаев) и другие монахи Троице-Сергиевой Лавры, служившие при Кокуевской церкви, а также некоторые её прихожане. Арестованных исповедников веры Христовой чекисты обвиняли в создании «контрреволюционной монархической группировки духовенства и церковников во главе с монахом-архимандритом Маврикием и монахом-игуменом Максимилианом».

В предъявленном обвинении говорилось, что «в г. Загорске… поселились на жительство монахи бывшей Сергиевской лавры — Марченко М.Г., он же игумен Максимилиан, во время империалистической войны служил попом в ставке бывшего царя Николая II… Марченко и Полетаев восстановили свои связи с бывшими монахами Сергиевской лавры и контрреволюционно настроенными церковниками. Марченко, Полетаев, Кондратьев, Климов, Графов и Крестников объединились в тесно спаянную к/р группировку, объединили вокруг себя бывших монахов, монашек и к/р настроенных церковников… распространяли ложные слухи о якобы проводимом гонении на верующих в СССР, призывали верующих объединиться и встать на защиту Православной Церкви… Марченко, Полетаев, Крестников и Кондратьев в к/р целях прославляли могилу старца Алексея, похороненного на Кокуевском кладбище, распускали провокационные слухи о якобы имевшихся случаях исцеления на его могиле, организовывали паломничество верующих на могилу, по пути обрабатывая их в а/с духе… На основании вышеизложенного Марченко М.Г. обвиняется в том, что он является участником к/р группировки, среди окружающих распространял к/р провокационные слухи о появлении антихриста, скорой погибели всех безбожников, хранил книжку Нилуса, которую давал читать своим знакомым».

8 января 1936 года игумен Максимилиан был приговорён Особым совещанием при НКВД СССР к трём годам ссылки в Казахстан. Отбывал ссылку в посёлке Кармакчи Кзыл-Ординской области Казахстана. Во время ссылки был близок c духовенством, подчинявшимся архиепископу Ташкентскому Борису (Шипулину).

25 декабря 1937 года игумен Максимилиан вновь, уже находясь в ссылке, был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». На допросе отказался признать себя виновным: «Я никогда, находясь в ссылке, контрреволюционной работы не проводил, — отвечал он следователю. — Да, действительно в Кармакчах был дом богомоленья, который я посещал систематически. Богу молился, и там было всегда по четыре-пять человек, но антисоветской агитации я там не проводил». Свидетели приписывали отцу Максимилиану следующие слова: «Пишут, что свободное справление обрядов, а на самом деле не дают развернуться религиозной работе, и сразу же все наши начинания пресекаются. Так что совзаконам не верил и верить не буду». Утверждалось также, что он призывал: «Надо объединяться, чтобы сохранить православную веру».

30 декабря 1937 года Тройка при УНКВД по Южно-Казахстанской области приговорила игумена Максимилиана (Марченко) к десяти годам заключения в концлагере поселка Чемолган Алма-Атинской области. В 1938 году преподобномученик скончался в лагере, о чём есть свидетельство священника Александра Ивановича Дмитриева, который был осуждён одновременно с отцом Максимилианом, вышел на свободу в 1947 году, проведя в заключении все десять лет.

Преподобномученик Максимилиан прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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