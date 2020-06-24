Первый Парад Победы: рост военнослужащих был не менее 176 сантиметров, а возраст — не старше 30 лет

Победа далась ценой огромных человеческих потерь, точной цифры которой «до последнего человека» нет до сих пор. Нет по ряду причин. В том числе и по причине различных методик подсчёта.

Так, в одном случае, в прямых безвозвратных потерях Красной Армии не учитывают погибших ополченцев Москвы, Ленинграда или иных крупных городов, в другом случае эти потери внесены в потери Красной Армии.

Или потери из числа уже отмобилизованных в самый начальный период войны и отправленных в войска, но не успевших добраться до места назначения и быть зачисленными в списки частей по причине уничтожения или захвата их в плен противником где-то на марше. И так далее.

Длительного времени в военной историографии число общих потерь советского народа в период Великой Отечественной войны озвучивалось цифрой в 20 миллионов человек: и военных, и гражданских.

В 1990 году по результатам работы специальной комиссии Генштаба МО СССР и Госкомстата СССР была озвучена более обоснованная оценка в 26,6 миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне. И по сей день эта цифра является официальной.

Причём гражданских жителей СССР погибло больше, чем солдат и офицеров Красной Армии на полях сражений.

На 22 июня 1941 года численность населения СССР составляла 196,7 миллионов человек. То есть в Великой Отечественной войне практически погиб каждый 8 житель страны

За мёртвыми цифрами общей статистики — насильственно прерванная жизнь каждого отдельного человека.

Но никакие цифры никакой статистики ни в каких формулах не в состоянии отразиться «количество» горя, перенесённого нашим народом с 1941 по 1945 гг.

Только одном блокадном Ленинграде гитлеровцы целенаправленно умертвили 800 000 тысяч мирных жителей: мужчин, женщин, стариков, детей.

Вот три отрывка из произведения Алеся Адамовича и Даниила Гранина«Блокадная книга», которые необходимо предварить вот этими словами авторов для нас, сегодняшних: «..если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно как можно полнее, подробнее узнать, ощутить, что было до них. Надо же им знать, чем всё оплачено, надо знать не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо — мир…»

Врач Г. А. Самоварова вспоминает: «Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они всё-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и, значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были..».

«..В перечне блокадной еды всякое можно найти — конопляные зёрна от птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплётов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощрённости, с какой испытывалось на съедобность все окружающее. И даже в буквальном смысле. «землю ели"…».

В воспоминаниях Екатерины Павловны Янишевской есть сцена, кажется вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность первой блокадной зимы. «Видела на проспекте Энгельса такое: везёт старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идёт: „Подожди, милый, посади“. Остановился: „Ну, что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?“ — „Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, всё равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замёрзну, а там и зароют"… Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала…“».

Кроме человеческих жизней в результате «цивилизационного похода» на Советский Союз европейским фашизмом было уничтожено более 30% национального богатства страны. В денежном эквиваленте это составило приблизительно 485 миллиардов американских долларов или 2 триллиона 269 миллиардов рублей.

Чтобы было понятнее, что «стоили» тогда деньги, вот некоторые цены на продукты в 1940 году:

хлеб чёрный 80 коп.,

хлеб белый 2 руб. 75 коп.,

рис (за 1 килограмм) 5 руб. 90 коп.,

вермишель 4 руб. 30 коп.,

сахар-песок 4 руб. 45 коп.,

масло растительное (литр) 14 руб. 40 коп.,

сливочное масло 25 руб. 25коп.,

говядина 11 руб. 85 коп.,

колбаса варёная 13 руб. 75 коп.,

колбаса полукопчёная 18 руб. 50коп.,

молоко 2 руб.,

сметана 8 руб. 65коп.,

сыр твёрдый 23 руб.,

яйца (десяток) 7 руб. 50 коп.,

картофель (килограмм) 90 коп.,

капуста 1 руб., лук 2 руб. 10 коп.,

яблоки 7 руб. 25 копеек.

Средняя зарплата рабочего в 1940 году составляла 350 рублей в месяц, а инженера — 650. В тяжёлой промышленности, соответственно, на 20% выше.

За цифрами денег стоят и колоссальные разрушения.

Так по данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в стране полностью или частично было разрушено 1710 городов и более 70 тыс. сёл и деревень.

«Европейцы» сожгли и разрушили свыше на территории СССР 6 млн. зданий и лишили крова свыше 25 млн. человек, разрушили и нанесли тяжёлые потери крупнейшим промышленным и культурным центрам нашей страны.

Фашисты разрушили 31 850 промышленных предприятий, где до войны трудилось около 4 млн. рабочих, 65 тыс. км. железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций. Огромный ущерб был причинён сельскому хозяйству. Так, разорено и разграблено 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машино-тракторных станций. Были разграблены и уничтожены сотни тысяч социально-культурных и коммунально-бытовых учреждений и предприятий

Разрушенный Сталинград

Разрушенный Севастополь

Разрушенное здание Псковского музея

«..Фронтовые дороги, вы к победе вели! Все людские тревоги на себе пронесли. Фронтовые дороги в сорок памятный год, Фронтовые дороги. Кто прошёл, тот поймёт..».

Они шли фронтовыми дорогами, оставляя за собой братские могилы погибших в боях товарищей; проходя через разрушенные наши города и сёла; мимо рвов с замученными гитлеровцами мирными жителями.

Солдаты и офицеры Красной Армии через поверженный Берлин дошли до Парада Победы.

В мае 1945 года неминуемое возмездие настигло «европейских нелюдей».

И в июне 1945 года, почти день в день с датой начала Великой Отечественной войны, финальной точкой этого возмездия стал Парад Победы на Красной площади в Москве.

Решение о проведении Парада Победы И. Сталин принял 15 мая 1945 года.

Вот как об этом вспоминает в то время занимавший должность заместителя начальника Генерального штаба генерал армии С.М.Штеменко: «Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нём будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск..».

В свою очередь, получив приказ, Генеральный штаб 24 мая 1945 года доложил И. Сталину, что на подготовку парада понадобиться минимум два месяца.

И.Сталин отклонил это предложение и приказал провести парад ровно через месяц, то есть — 24 июня 1945 года.

В этот же день (то есть 24 мая) в войска, а именно: Ленинградского, 1-го и 2-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов была направлена директива начальника Генерального штаба генерала армии Антонова.

Она гласила следующее:

«1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от фронта сводный полк.

2. Сводный полк сформировать по следующему расчёту: пять батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из расчёта: командир полка — 1, заместителей командира полка — 2 (по строевой и по политической части), начальник штаба полка — 1, командиров батальонов — 5, командиров рот — 10 и 36 человек знаменщиков с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных.

3. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту лётчиков и одну роту сводную (кавалеристы, сапёры, связисты).

4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а в каждом отделении — рядовые и сержанты.

5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты — винтовками, три стрелковые роты — автоматами, роту артиллеристов — карабинами за спину, роту танкистов и роту лётчиков — пистолетами, роту сапёров, связистов и кавалеристов — карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, — шашками.

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командирам, включая авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 г., имея при себе 36 боевых знамён, наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта, и все захваченные в боях знамёна противника независимо от их количества.

9. Парадное обмундирование для всего состава полка будет выдано в Москве.

24 мая, 1945 г. АНТОНОВ".

Отбор кандидатов проводился с особой тщательностью. Главными претендентами на участие в параде становились те солдаты и офицеры, которые в боях с гитлеровцами проявили героизм, мужество, смелость и воинское мастерство.

Кроме того на выбор влиял фактор роста претендента. Так в войсках 1-го Белорусского фронта было обращено особое внимание на то, чтобы рост военнослужащих был не менее 176 сантиметров, а возраст — не старше 30 лет.

Кроме того на парад было решено вывести сводный полк Военно-Морского Флота и слушателей военных академий, курсантов военных училищ и войска Московского гарнизона, а также военную технику, включая авиацию.

Сроки подготовки парада были очень и очень сжатые. Приказ И. Сталина не подлежал никакому обсуждению, а требовал неукоснительного исполнения.

А проблемы были. Например — строевой шаг.

Фронтовиков (а это более 15 тысяч человек!), по понятным причинам, не имевших возможности в боевых условиях регулярно и систематически отрабатывать элементы строевой подготовки необходимо было быстро и, главное, качественно обучить всем необходимым строевым приёмам.

Или форма. Справились и с этим — до 20 июня швейные фабрики Москвы и Ленинграда смогли пошить парадную форму нового образца на каждого участника парада!

Возникли сложности с изготовлением 10 штандартов, под которыми сводные полки должны было выйти на Красную площадь.

За 10 дней до парада уже изготовленные штандарты были забракованы и отклонены.

Выручили специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра. Была предложена новая концепция внешнего вида штандартов, которую утвердили на самом высоком уровне и дали добро на их изготовление.

На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с «золотыми» шпилями на концах. На нём подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймлённое золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжёлые золотые кисти.

Но оказалось, что штандарт получился весом более 10 кг. и пройти с ним на вытянутых руках да ещё строевым шагом — сможет далеко не каждый.

Пришлось срочно изготавливать специальную портупею (на фото ниже по красной стрелке), перекинутую через плечо, с кожаным стаканом, в которое крепилось древко штандарта.

С 10 июня начались строевые занятия по 6−7 часов в день — поблажек не было никому.

Кавалер двух орденов Славы С. Шипкин вспоминал: «Нас муштровали, как новобранцев, гимнастёрки не просыхали от пота. Но нам было по 20−25 лет, и огромная радость победы легко брала верх над усталостью..».

По указанию Генерального штаба в Москву из Берлина и Дрездена доставили 900 единиц трофейных знамён и штандартов из частей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Отобранные 200 знамён и штандартов специальной комиссией были помещены в особо охраняемое помещение под личную ответственность военного коменданта Москвы

Непосредственно в день Парада Победы их на крытых грузовых машинах доставили на Красную площадь и вручили личному составу парадной роты, так называемых, «носильщиков»: рота из 10 шеренг по 20 человек в каждой шеренге.

За два дня до парада, 22 июня, за подписью Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина был издан приказ № 370:

«ПРИКАЗ Верховного Главнокомандующего

В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы.

На парад вывести сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками Московского Военного Округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева".

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН".

Для принимавшего парад маршала Г. Жукова заранее подобрали коня белого светло-серой масти терской породы по кличке «Кумир», а для маршала К. Рокосовского, командовавшего парадом — вороного коня краковой масти по кличке «Полюс».

И вот наступил этот воскресный день 24 июня 1945 года.

День Парада Победы на Красной площади.

День триумфа нашего народа-победителя.

В параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

По воспоминаниям очевидцев: «Гигантский оркестр численностью 1400 музыкантов сопровождал движение войск. Каждый сводный полк проходит под свой боевой марш почти без пауз. И вдруг оркестр смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов. Вперёд вышла особая рота с двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища их почти волочились по мокрой брусчатке площади. У подножья Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них гордость третьего рейха. С глухим стуком падали древки. Полотнища устилали помост..».

Парад длился 2 часа под проливным дождем, но тысячи людей, заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его.

Это словно сама природа оплакивала все миллионы погибших наших соотечественников на полях сражений, замученных гитлеровцами в оккупации, умерших от голода и ран и не доживших до дня Победы над ненавистным врагом.

Победы, в неизбежность которой наш народ верил с первых минут начала Великой Отечественной войны.

Пролёт авиации по метеоусловиям был отменён.

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.

Так завершился в Москве исторический день Парада Победы с каплями дождя и со слезами на глазах.

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