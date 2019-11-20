Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины прихожане УПЦ на некоторое время вздохнули с облегчением: его действия вселяли надежду на невмешательство государства в церковные вопросы. Новый президент даже отказался подписывать бумагу с обязательствами продолжать политику своего предшественника Петра Порошенко в религиозной ситуации, о чем мы уже писали. Но время прошло, и осторожная надежда стала сменяться разочарованием: сам Зеленский никаких заявлений по Церкви публично не делал, зато люди из его команды — да, и эти заявления настораживают. Мы разбирались, что же изменилось в команде молодого президента Украины и кто пытается сделать из Зеленского Порошенко 2.0.

После назначения нового премьер-министра Алексея Гончарука, представителя команды Зеленского, был сформирован кабинет министров, в котором пост главы Министерства культуры, молодежи и спорта получил бывший директор медиагруппы «StarLightMedia» Владимир Бородянский. Он уже успел отметиться рядом скандальных заявлений как по церковным вопросам, так и по другим.

6 ноября министр культуры дал интервью униатскому сайту «РИСУ», в котором в определённой степени сформулировал своё отношение к церковному вопросу на Украине. Так, он поддержал антицерковный закон, в соответствии с которым УПЦ должна переименоваться в «Русскую Православную Церковь на Украине», принятый ещё в декабре 2018 года при Порошенко.

«В период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым — я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что [этот закон] нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли осознанно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Всё. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории», — заявил Бородянский в интервью.

«Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю: принцип, что Церковь должна внести в своё название идентификацию, что она относится к Русской Православной Церкви, — это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто», — также сообщил министр культуры Украины.

Кроме этого, он назвал Украину «самой протестантской страной Восточной Европы», что, конечно же, несправедливо.

При этом «каноничность» Церкви Бородянский оценивает как «реализацию религиозных прав» верующих, очевидно, не понимая ничего в устроении Православной Церкви:

«Как мы знаем, например, православная церковь Киевского патриархата не была канонической Церковью. Это означает, что миллионы верующих не могли реализовывать свои религиозные права тем образом, которым они хотели, — в канонической Церкви… Для того чтобы Церкви стали каноническими, им предложили объединиться и создать единую Поместную Церковь. К этому предложению прислушались УПЦ КП и УАПЦ, которые не были каноническими с точки зрения Вселенского Православия, и некоторые епископы УПЦ (МП)… Государство обеспечило потребности верующих в реализации своих прав».

Весьма оригинальная трактовка событий конца 2018 — начала 2019 годов.

Уже после опубликованного интервью появилось заявление первого замминистра культуры Светланы Фоменко, которая сказала по поводу процесса переименования УПЦ следующее:

«Процесс продолжается, но пока победы у нас нет. Я думаю, что в ближайшее время мы активизируемся в этом вопросе».

Следует отметить, что Светлана Фоменко ранее работала у народного депутата Виктора Еленского, автора закона о «церковном рейдерстве», позволяющего менять принадлежность церковного имущества (в том числе и храма) по решению религиозной общины.

По данным телеграм-канала «Правблог», интервью министра и заявление его заместителя — это связанные события, результатом которых должно стать назначение экс-главы Департамента по вопросам религий и национальностей Андрея Юраша на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Юраш запомнился своей антицерковной политикой во времена Порошенко, а учитывая заявления министра и его зама, можно увидеть одиозного антицерковника на посту профильной службы. Какую политику будет проводить этот скандальный чиновник в отношении Церкви, догадаться нетрудно. Это будет антицерковная политика в стиле Порошенко.

На сегодняшний день процесс насильственного переименования УПЦ остановлен решением Киевского окружного административного суда, но православных Украины беспокоит будущее. Если позиция власти изменилась и продолжится антицерковная политика Порошенко, то и позиция окружного суда может измениться.

Да и в целом со стороны Минкульта звучат заявления вполне в духе Петра Порошенко. Например, Бородянский анонсировал в декабре внесение законопроекта о противодействии дезинформации, который может серьезно ограничить права журналистов. Ведь что такое «дезинформация», будет определять само государство.

В то же время при Минкульте создается организация, которая будет контролировать СМИ и определять, кто является журналистом, а кто — нет.

Чем же может быть обусловлена столь радикальная позиция Бородянского, и как вообще он попал в кабинет министров Гончарука?

Начнем с того, что сам премьер-министр Гончарук был сторонником Порошенко и во время избирательной кампании поддерживал последнего, пока тот не проиграл Зеленскому. Гончарука совсем недавно обвинили в подыгрывании Порошенко: народный депутат Максим Бужанский заявил, что благодаря премьер-министру в Верховную Раду попал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сам 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук — выходец из грантовой организации — экспертно-аналитического центра «Офис эффективного регулирования» (BRDO), который был создан на Украине литовцем и экс-министром экономического развития Украины Айварасом Абромавичусом.

Его подчиненный, министр культуры Владимир Бородянский, долгое время был главой медиагруппы «StarLightMedia», которая принадлежала украинскому олигарху Виктору Пинчуку. А Пинчук славится близкими отношениями с Джорджем Соросом. «The Washington Times» назвал Пинчука «партнером Сороса» на Украине.

Сам Виктор Пинчук не делал каких-либо заявлений по поводу церковной ситуации на Украине, однако ещё одна его креатура — Святослав Вакарчук, солист группы «Океан Эльзи» и лидер партии «Голос» — неоднократно высказывался в поддержку раскольников «ПЦУ». ещё до выборов в Раду он встретился с предстоятелем «ПЦУ» Епифанием и обсудил церковные вопросы. Логично предположить, что Вакарчук и Епифаний смогли найти общий язык и договориться о поддержке. И действительно, накануне парламентских выборов Вакарчук встретился со «священником ПЦУ» — выгнанным из УПЦ Георгием Коваленко.

Телеканал ICTV, принадлежащий Пинчуку, все последнее время проводил антицерковную кампанию:

«ФСБ заказала поджог 20 храмов и нападения на священников бывшей УПЦ МП — СБУ»;

«$ 2 тыс. за поджог храма УПЦ МП: СБУ разоблачила планы спецслужб РФ» — такие заголовки украшают новостную ленту сайта ICTV.

Ещё один украинский политик, близкий к президенту и заинтересованный в гонениях на Церковь, — это олигарх Игорь Коломойский. Именно на телеканале «1+1», принадлежащем Коломойскому, показывали телешоу Зеленского «Квартал-95», и до сих пор он сохраняет влияние на президента.

Игорь Коломойский по своим религиозным взглядам — иудей, но с ним общается «патриарх Киевского патриархата Филарет» Денисенко. Ещё в 2015 году глава «УПЦ КП» наградил Коломойского церковным орденом. А в ноябре 2018 года, комментируя историю с томосом об автокефалии, олигарх в интервью «Левому берегу» отозвался о Филарете вполне комплиментарно:

«Есть два человека, которым достанутся лавры победителя в истории с томосом. Это Филарет, который прошёл через анафему и 27 лет за это боролся. И второй — Порошенко, который четыре года назад стал президентом. И если Филарета не изберут [главой ПЦУ], то остается Порошенко, который скажет: „Это все я“».

Телеканал Коломойского «1+1» и программа «ТСН» («Телевизионная служба новостей») всегда отзывались об Украинской Православной Церкви максимально негативно. Этот телеканал задавал тон в разжигании антицерковных гонений.

Тем не менее в команде Зеленского есть сторонники УПЦ или хотя бы люди, относящиеся к ней нейтрально. Более того, и сам Зеленский не хочет влезать в церковный конфликт, что видно по его заявлению во время визита в Тернополь, когда на вопрос радикалов из «Правого сектора» президент ответил:

«Мне кажется не совсем правильным, чтобы я этим занимался. Но я думаю, что в таких вопросах мы все должны быть осторожными в своих высказываниях. Я согласен с вами: этот вопрос стратегический, очень, как говорят на английском, sensitive», —

и предложил выслушать все стороны.

Но видно и то, что Зеленскому не хватает твердости, чтобы отстаивать свою позицию, и он пасует, особенно перед всякого рода «активистами», которых развелось на Украине видимо-невидимо. Это было чётко заметно по его встрече с представителями полка «Азов» в Золотом, когда Зеленскому пришлось оправдываться перед молодыми националистами.

На Зеленского давят по церковному вопросу с разных сторон: и с Запада, и от Пинчука, и со стороны Коломойского. Президенту приходится балансировать между многими центрами влияния. И в такой непростой ситуации ему тяжело будет сохранить нейтралитет и не свалиться в пещерную русофобию и гонения на Церковь в стиле позднего Порошенко с лозунгом «Армия, Мова, Вера».

К сожалению, можно ожидать в ближайшем будущем возврата украинской политики в русло Порошенко с церковными гонениями на УПЦ. Особенно велика такая возможность в случае срыва мирного процесса в Донбассе, что вполне ожидаемо. Тогда не будет никаких ограничительных мер против голосов противников Церкви.

В то же время нельзя забывать, что именно Украинская Православная Церковь и её Предстоятель митрополит Онуфрий в это сложное время явили православным пример истинной крепости духа перед государством. И другим Церквям стоит брать пример с наших украинских братьев.

http://www.pravoslavie.ru/125 646.html