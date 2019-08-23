Малый алкогольный градус вновь может вызвать большие проблемы со здоровьем жителей России и в экономике нашей страны.

Министерство промышленности и торговли России выступило с очень спорной инициативой: оно предложило снять ряд сегодняшних ограничений на торговлю пивом с целью подстегнуть его продажи. Такое намерение вошло в разработанный этим министерством проект стратегии развития торговли на ближайшие несколько лет.

Как пояснил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24», Минпромторг предлагает ввести отдельное регулирование для пива, отличное от более крепкого алкоголя.

Как все мы хорошо помним, ещё лет десять назад пиво буквально лилось рекой на улицах городов и экранах телевизоров. Молодые люди с бутылками хмельного напитка в руках были непременным элементом городского пейзажа. Лозунг «Кто куда, а мы за „Клинским“» стал чуть ли не нормой жизни. Однако с тех пор многое изменилось к лучшему. Пиво было приравнено к крепкому алкоголю в 2011 году, и на торговлю им стали действовать те же ограничения, что и на реализацию любой другой алкогольной продукции. Теперь его нельзя продавать несовершеннолетним, а также в ночное время. Запрещена торговля пивом в учебных и медицинских заведениях, в ларьках и местах проведения митингов и демонстраций, а также по интернету.

Однако теперь Минпромторг хочет вывести пиво из-под этих ограничений. Оправдывают это тем, что объемы производства пива за эти годы сократились на 40%, а пенный напиток из-за подорожания стал менее доступным для населения (хотя 60−70 рублей за бутылку — разве это дорого?). И старое может вернуться вновь: подростки с бутылками пива в руках на городских улицах, дальнейшее распространение пивного алкоголизма и т. п. и т. д.

Многие эксперты справедливо считают, что смягчение правил продажи пива не поможет отечественной экономике, хотя и приведет к росту его продаж. Именно это произошло в прошлом году, когда ради Чемпионата мира по футболу в России разрешили рекламу хмельного изделия по телевидению, а также его продажу на стадионах. В результате, по данным компании «Nielsen», в первом полугодии 2018-го продажи пива в России выросли на 8%, при том что за аналогичный период 2017 года наблюдалось сокращение на 6%.

Один из аргументов сторонников новой инициативы Минпромторга состоит в том, что увеличение продаж, дескать, выгодно для бюджета страны. Однако экономисты с такой точкой зрения не согласны. Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Марина Колосницына отмечает, что доля суммарных доходов от акцизов на все спиртные изделия в бюджете России составляет всего 1%. При этом убытки от вызванных алкоголем проблем оказываются куда больше. Она приводит конкретные сведения:

«По данным Росстата за 2016 год, у нас в стране погибло от алкоголя 56 тыс. человек. Если взять среднюю заработную плату по состоянию на 2016 год в экономике, как её дает Росстат, — 37 тыс. рублей — и умножить на недожитые мужчинами и женщинами годы, мы получим сумму порядка 300 млрд. рублей. Это только потери за один год и только от той смертности, которая официально регистрируется как смертность, связанная с алкоголем».

А если учесть, как говорит Колосницына, что помимо смертности есть ещё вызванные чрезмерным употреблением пива болезни, пропуски работы, лечения травм и ликвидации последствий пожаров, то итоговые убытки от алкоголя гораздо выше дохода, который получает государство в форме акцизных налогов. Расходы по вышеперечисленным пунктам несет государственный бюджет, а значит, эта проблема касается каждого гражданина нашей страны как налогоплательщика.

А проблема эта и на сегодняшний день имеет прямо-таки грандиозные масштабы. По данным Общественной палаты России, прямые и косвенные убытки нашей страны от потребления алкоголя составляют более 1,7 трлн. рублей в год. Это в 20 раз больше того, что получено от алкогольных акцизов.

Ситуацию дополнительно осложняет то, что собственно российские производители тоже не особенно выиграют от возможного пивного бума. Дело в том, что большую часть продукции в нашей стране выпускают четыре зарубежные компании — из Бельгии, Турции, Дании и Нидерландов. Получается, что, покупая пиво, россияне помогают получать огромные прибыли не собственной экономике, а транснациональным западным корпорациям.

Сторонники «свободы» пива упирают на то, что пенный напиток содержит заметно меньше спирта, чем крепкий алкоголь. Но парадокс в том, что это не значит, будто ущерб от более слабого алкогольного изделия незначителен.

«Пиво, в отличие от крепких алкогольных изделий, употребляется в больших объемах, что при быстром всасывании сопровождается переполнением кровеносного русла, нарастанием в дальнейшем внутритканевого отека, включая такие органы, как мозг, сердце и печень, что приводит к более быстрому и тяжелому их повреждению, — говорит заместитель главного врача Челябинской областной клинической наркологической больницы Игорь Перерва. — А последующий за этим диуретический (мочегонный) эффект создает угрозу деминерализации, то есть выведения жизненно важных для организма человека микроэлементов и витаминов».

Он приводит данные: например, порядка 5−10% пациентов Челябинской областной наркологической больницы страдают алкоголизмом именно из-за употребления пива. Это прежде всего молодые люди до 24 лет и женщины. Среди находящихся на лечении несовершеннолетних 13−17 лет доля пострадавших от употребления пива составляет почти 50%. Поэтому Игорь Перерва уверенно заявляет:

«Мы выступаем против инициатив Минпромторга, которые направлены на увеличение торговли пивом, поскольку это приведет к росту алкоголизма, прежде всего среди подростков».

С его мнением солидарен член Общественного совета при ФСИН России, председатель правления общественной организации «Общее дело» Леонид Варламов:

«Инициативы Минпромторга, направленные на увеличение объемов продаж пива, приведут не только к росту употребления алкоголя среди несовершеннолетних, но и к росту наркомании среди молодежи. Не секрет, что пиво является „лестницей“ для втягивания подростков в употребление наркотических веществ. Согласно исследованиям, проведенным ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава, если подросток не употребляет алкоголь, то вероятность его обращения к наркотическим веществам составляет всего: среди мальчиков — 0,03%, а среди девочек — 0,01%. Конечно, мы направили возражения против этих предложений и в Правительство РФ, и Президенту России».

Подготовил Юрий Пущаев

http://www.pravoslavie.ru/123 200.html