Ксения Игоревна Кривошеина — писательница, художница, член-основатель «Движения за поместное Православие русской традиции в Западной Европе» («Mouvement pour une Orthodoxie locale de tradition russe en Europe occidentale»; сокр. — OLTR), одна из руководителей православного сайта Корсунской епархии Московского Патриархата, активная общественная православная деятельница Франции, номинант Патриаршей литературной премии 2016 года, кавалер ордена Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии Московской III степени.

Ксения Игоревна Кривошеина

Наша беседа с Ксенией Игоревной — о ситуации в православной диаспоре во Франции и «Движении за поместное Православие русской традиции», о том, зачем и как был построен новый православный собор в Париже, о работе Духовного центра на берегу Сены и многом другом.

«Движение за поместное Православие русской традиции в Западной Европе»

— Уважаемая Ксения Игоревна, вы являетесь членом и основательницей «Движения за поместное Православие русской традиции в Западной Европе». Расскажите, пожалуйста, немного о необходимости и актуальности создания этой организации.

— 1 апреля 2003 года русскую диаспору в Париже потрясло сообщение, пришедшее из Москвы: Русская Православная Церковь предложила создать единую митрополию. Я прекрасно помню, как это было воспринято в Архиепископии Константинопольского Патриархата на улице Дарю. Русские, которые всю жизнь прожили с надеждой на объединение с Матерью-Церковью, обрадовались, но были и другие, которые на протяжении десятилетий мечтали о «французском Православии».

Корни этого движения нужно искать в истории Архиепископии, об этом написаны страницы. Одно немаловажное замечание: начиная с конца 60-х годов прошлого века преподавание в Свято-Сергиевском богословском институте перешло целиком на французский язык. Мечталось, что молодое поколение выпускников института и молодежные ассоциации (такие как РСХД) смогут перевернуть страницу «русской» Архиепископии, но этого не случилось. За период с 1932 года, когда митрополит Евлогий ушёл под Фанар, в приходах Архиепископии сложились разные общины, некоторые из них продолжали служить на церковнославянском, а некоторые служили на местных языках. Причём и те, и другие соблюдали богослужебную традицию. Что такое «французское Православие», многие в диаспоре не понимали. Может, некое обновленчество?

Замечательный иерарх и друг Русской Церкви архиепископ Сергий (Коновалов) внезапно скончался 22 января 2003 года. В последние годы он собрал вокруг себя людей, не равнодушных к будущему Архиепископии. После кончины владыки его место занял архиепископ Гавриил (де Вильдер). Атмосфера на Дарю резко поменялась (об этом я рассказываю в своей книге), многие сторонники объединения с РПЦ и РПЦЗ подверглись отчуждению, а позже и епархиальному суду.

Предложение патриарха Алексия II было весьма достойным, тем более что ни о каком «подавлении» особенностей эмигрантских структур, сложившихся в Архиепископии, речь не шла. Мы знаем продолжение: в 2007 году произошло историческое воссоединение двух ветвей Русской Церкви и был подписан Акт о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ. История сыграла злую шутку с Архиепископией, за которую она до сих пор расплачивается.

— Не так давно Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспуске Архиепископии русской традиции. Что ждет общину и клириков этого объединения, центром которого является Александро-Невский собор на улице Дарю?

— В тот момент, когда стало известно о решении строительства нового собора с одобрения французского правительства, сразу начали возникать вопросы: «Зачем нужен православный собор в Париже? Ведь есть храм Архиепископии святого Александра Невского!» Как ни покажется странным, но если бы в 2003 году Архиепископия ответила согласием на призыв патриарха Алексия и воссоединилась бы в 2007-м, то не понадобилось бы строить собор на набережной Сены! Совместные Литургии шли бы, вероятнее всего, на улице Дарю. В равной мере не понадобилось бы и открывать семинарию под Парижем. Свято-Сергиевский богословский институт мог бы быть реально восстановлен из руин (сейчас он практически не существует). В церкви святого Сергия идут службы, но студенты и педагоги переехали в протестантский институт, где им выделено небольшое помещение для занятий и лекций.

Недальновидная церковная политика привела сегодня к тому, что верующие и клирики Архиепископии остались без «крыши» (это я говорю образно), но крышей и гарантом был патриарх Варфоломей, который настолько запутался в своих «канонах», что отозвал у Архиепископии дарованный томос. Насколько мне известно, во многих приходах Архиепископии патриарха Варфоломея перестали поминать за богослужениями.

Вернусь к прошлым событиям. 31 марта 2004 года было образовано «Движение за поместное Православие русской традиции в Западной Европе» (OLTR).

Александро-Невский собор в Париже

Основная цель OLTR — способствовать объединению трёх ветвей РПЦ. Члены-основатели движения — 25 православных христиан из трёх юрисдикций (РПЦ, РПЦЗ, Архиепископия КП) во главе с председателем Серафимом Александровичем Ребиндером (скончался 13 марта 2018 года). На протяжении всех этих лет Движение провело немало круглых столов, опубликованы документы, организованы совместные богослужения, создан сайт Движения.

С 2004 года в сознании людей Архиепископии многое изменилось. Сегодня уже ничто не может остановить верующих с улицы Дарю приходить на службы в новый собор, построенный на набережной Сены. Я вижу, как на Литургиях молятся эти прихожане, я знаю, что для них стало настоящим горем прекращение евхаристического общения с Русской Церковью после необдуманных действий патриарха Варфоломея.

— Что будет дальше?

— Подождём до осени. а потом, может, до весны. Русской Православной Церкви спешить некуда, она вполне самодостаточна — недавно Корсунская епархия получила статус митрополии в Западной Европе. Архиепископ Иоанн (Ренето) неоднократно и публично заявлял, что он полностью доверяет предложениям Московской Патриархии и готов к переходу. Но не все с этим согласны.

Книга о русском храме в столице Франции

Обложка книги «Золотые купола над Парижем»

— Недавно вышла в свет ваша замечательная книга «Золотые купола над Парижем», о которой хотелось бы тоже поговорить. Расскажите, пожалуйста, об идее её написания. Как возникла идея строительства Троицкого собора?

— Наверное, из предыдущего ответа понятно, что я с самого начала была непосредственным свидетелем событий тех лет. Мы с мужем Никитой Игоревичем Кривошеиным долгие годы оставались прихожанами Архиепископии, вплоть до 2003 года. Потом мы перешли в Корсунскую епархию. Противостояние и настоящая, как ни печально, ненависть между верующими двух юрисдикций достигала в те годы точки кипения, которую можно сравнить лишь с временами 1930-х, когда враждовали «антоньевцы», «евлогианцы» и «сергианцы». В своей книге я касаюсь некоторых курьёзных случаев из жизни этих приходов.

Мне показалось, что необходимо рассказать о строительстве собора не сухим языком «прораба», а провести читателя по истории Православия во Франции. Поэтому пусть не смущает на обложке маленький подзаголовок: «Колыбель Православия в центре Европы».

Свято-Троицкий собор в Париже вырос не на пустом месте, а история церковных отношений Франции и России уходит корнями аж к первому визиту императора Петра I в 1717 году. Именно он заложил прекрасную традицию для всех последующих монархов посещать Францию и строить православные соборы. Они до сих пор украшают Ниццу, Биарриц, Канны, Париж.

XX век, а именно 1917 год, сломал эту традицию, а Русской Православной Церкви пришлось покинуть свои прекрасные соборы и ютиться до 2016 года в малюсеньком храме, перестроенном из гаража на улице Петель. В книге я рассказываю о том, как тяжело пришлось русским эмигрантам. Среди них великие имена: владыка Вениамин (Федченков), архимандрит Афанасий (Нечаев), Николай Бердяев, Владимир Лосский, Владимир Ильин, Мария Каллаш, Михаил Бельский, Леонид Успенский. В книге я привожу рассказ будущего митрополита Антония (Сурожского), на тот момент 17-летнего юноши, который присутствовал при зарождении «святого подвала» (так называют храм Трёх Святителей Корсунской епархии на ул. Петель).

Золотые купола действительно засияли в центре Европы, и дорога, по которой прошло русское Православие, не была усеяна розами. Церковные разделения в Православии, начавшиеся после революции, коснулись диаспоры, тяжело прошлись по русским семьям и до сих пор — уже в третьем и четвертом поколениях — дают о себе знать.

— Расскажите о том эпохальном дне, когда во Францию приезжал Святейший Патриарх Алексий II.

— Приснопамятный патриарх Алексий II посетил Францию в 2007 году. Он рассказал тогдашнему президенту Николя Саркози о русской диаспоре, о том, что Православие расширило границы и храм Московского Патриархата на улице Петель в 15-м округе Парижа уже не вмещает всех молящихся.

Он обратился к президенту за содействием в строительстве большого собора. Просьба была услышана, и президент Саркози, французская администрация и Католическая церковь сделали всё, чтобы помочь Русской Церкви воплотить замысел в бургундском камне на берегу Сены. Через год патриарх Алексий почил, и замысел стал своего рода завещанием для патриарха Кирилла. Он приехал в 2016 году в Париж, чтобы освятить Свято-Троицкий собор. Накануне этого события он молился вместе с прихожанами храма Трёх Святителей.

Читателю будет интересно окунуться в непростую, полную неожиданностей историю строительства нового собора. Я подробно описываю все коллизии международного конкурса архитектурных проектов будущего собора, пишу о том, как победителем стал проект известного архитектора Жан-Мишеля Вильмотта.

— Удивительно, что православный храм построен рядом с «визитной карточкой» Парижа — Эйфелевой башней. Как удалось нашим соотечественникам договориться с местными властями о такой постройке, ведь на первый взгляд это кажется почти нереальным?

— Я не могу пересказывать целиком свою книгу, в ней подробно описаны все этапы строительства и согласований с французской администрацией.

В 2008 году стали появляться слухи, что парижские власти хотят продать под снос здания национальной Метеорологической службы (Meteo France) на набережной Бранли. Этот комплекс располагался здесь с 1948 года на участке в 8740 м². Французы объявили тендер, и русское правительство сразу же выразило желание участвовать в торгах. На равных в этих торгах принимали участие как отдельные частные компании, так и страны: Канада, Саудовская Аравия и Россия. На протяжении всего 2009 года шли переговоры, сбор информации. Канада хотела построить посольство, но особой оригинальности в этой заявке не было. Труднее всего было России с её проектом Духовного православного центра, ведь предстояло состязаться со страной шейхов.

В случае победы Саудовской Аравии на берегу Сены намечалось строительство макромечети, французские левые партии и многочисленные ассоциации открыто лоббировали в СМИ и на телевидении именно этот вариант. Но в 2010 престижный тендер был выигран Россией.

— Наверное, христиане Парижа обрадовались этому решению?

— Доподлинно известно, что не только жители 7-го округа Парижа, в котором возведён собор, были рады такому решению, но и христиане различных конфессий. Католическая церковь с самого начала была настроена положительно и всячески помогала осуществлению замысла.

Надеюсь, что для непосвященного читателя будет интересно узнать и о международном архитектурном конкурсе, который проводился в открытом доступе для всех СМИ, как французских, так и русских.

— В декабре минувшего года я побывал в Троицком соборе в Париже и увидел, что богослужение частично служится на французском. Как давно существует такая практика?

— Собор строился для всех православных, на службах молятся русские, молдаване, белорусы, украинцы, грузины, ливанцы и православные французы. С начала 2018 года начались еженедельные субботние Литургии по-французски, они проводятся клириками Русской семинарии в честь св. Женевьевы Парижской. Эти службы привлекают много франкоязычных православных и не нашедших дорогу к вере французов. Семинарский хор поет Литургию по-французски.

Теперь каждую среду в соборе идут службы и на молдавском. Диаспора большая, дружная и, несмотря на ранний час, собор полон молящимися.

Конечно, золотые купола очень красиво смотрятся рядом с Эйфелевой башней. Такое сочетание стало ещё одной достопримечательностью Парижа. Ничего не поделаешь, хорошо или плохо, но это привлекает туристов. Многоязычная толпа вызвала естественную реакцию: нужно было организовать экскурсии. Такая задача была решена, и в определённые часы клирики собора проводят экскурсии с группами.

— А что, помимо богослужений, проводится в стенах Духовного центра на берегу Сены?

— В одном из зданий расположен большой конференц-зал, вмещающий более 250 человек. С момента открытия в 2016 году здесь прошли десятки конференций, презентации книг и кинофильмов, выступления церковных хоров и отдельных музыкантов. Логично выстраивается и программа экспозиций. На двух этажах находятся современные выставочные залы, оборудованные необходимым освещением и витринами даже для проведения интерактивных выставок. Сразу после открытия по инициативе Корсунской епархии на двух этажах выставочного комплекса прошли выставки иконописца Леонида Успенского, Александра Серебрякова, Михаила Шемякина, из России были привезены коллекция вышитых икон.

С большим успехом прошла мультимедийная экспозиция «Новомученики и исповедники Церкви Русской» — первая в своём роде подобная выставка за пределами России, построенная по историко-хронологическому принципу.

Впервые парижане и русская диаспора увидели произведения живописца и театрального художника Ивана Кюлева (1893−1987). Только что закончилась выставка известного живописца Сергея Чепика (1953−2011), и сегодня открыта большая ретроспективная выставка иконописца отца Григория (Круга; 1906−1969).

Свидетели жизни русской эмиграции

Никита и Ксения Кривошеины

— Несколько лет назад на портале «Православие.Ru» вышло интервью с вашим супругом Никитой Игоревичем Кривошеиным. Как вы познакомились с этим удивительным человеком, представителем известного русского дворянского рода, много пережившим за свою жизнь?

— Говорят, «браки заключаются на небесах». А в нашем случае с Никитой Игоревичем встреча была «запланирована» ещё в 1913 году. В моей книге «Оттаявшее время, или Искушение свободой» я рассказываю о нашем знакомстве с Никитой в 1979 году, в Женеве, куда я приехала навестить свою 100-летнюю бабушку. Там же я пишу о семейных связях и том, как мой дед — знаменитый оперный певец Иван Васильевич Ершов — в 1913 году ухаживал за Наталией Мещерской, тетушкой Никиты. Тогда это романтическое увлечение не привело к браку, но сохранились фотографии. И когда Никита сообщил своей тёте, что он женится на Ксении Ершовой, она с волнением спросила: «А какое отношение она имеет к Ивану Ершову?» На сайте «Православие.ру» я уже подробно рассказывала о своей семье и нашем знакомстве с Никитой.

— Чем вы в особенной степени занимаетесь сейчас?

— Мы ведем с Никитой Игоревичем франкоязычный сайт/блог «Поговорим о Православии» — «Parlons d’orthodoxie». Он был основан в 2009 году по благословению митрополита Илариона (Алфеева). Задачи сайта широкие: отражение актуальных событий в православном мире и в России, межконфессиональные отношения, культура и история. Идея возникновения такого сайта, сочетающего в себе актуальные публикации, документы, живой обмен мнением и прочее, назрела давно. Русская франкоязычная диаспора разбросана по всему миру, события требуют не только сухих сообщений в СМИ, но и общения. У нас живо обсуждается будущее Архиепископии. Сегодня к нам каждый день приходят до 30 тыс. читателей не только из Европы, но и Канады, США и Украины. Последние события с томосами всколыхнули реакцию неравнодушных людей.

Интервью подготовил Василий Цупер

http://www.pravoslavie.ru/122 577.html