Вольному воля, спасенному рай.

Пословица

Супругам следует строго соблюдать обычаи постановления Церкви в отношении сохранения себя в чистоте в праздничные, воскресные, постные дни (среды и пятницы), помня слова преподобного Серафима и старца Амвросия, что пренебрежения этими установлениями Церкви поведёт к болезни жены и детей. При этом следует учитывать, что церковный день начинается с вечера, с шести часов, и следует поэтому сохранять себя в канун праздничного или постного дня, считая окончанием их вечер перед следующим днем.

Известны случаи, когда в христианских семьях нарушался мир и один из супругов доводился до отчаяния из-за отказа другого к брачным отношениям, вызванного незаконной ревностью к воздержанию. Это относится и к периодам длительного поста. Здесь, согласно указаниям апостола Павла, воздержание должно осуществляться лишь при единодушном согласии на то обоих супругов: оно не может иметь места, если один из них тяготится им, теряя от воздержания свой душевный мир.

Но как быть в том случае, если один из супругов не хочет считаться и со днём поста или праздника? Здесь мы встречаемся с одной из тех опасностей, которые таит брак у людей различных взглядов и мировоззрений. Здесь неизбежны душевные драмы и глубокая скорбь. По заповеди апостола супругу отказать нельзя, но при этом будет нарушена святость праздника или поста.

Здесь мы приходим к выводу о том, как важен осмотрительный выбор супруга, предопределяющий счастье в браке. Брак, который по сущности своей есть добровольное подчинение, легок и счастлив лишь тогда, когда душа отдаётся благочестивому и добродетельному супругу, и нельзя избежать бедствия, если супруг окажется во власти страстей и греха. Недаром печалится апостол Павел по вступившим в брак: «Таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль» (1 Кор. 7, 28).

Из книги «Как соблюдать пост»

О соблюдении поста

Для Адама пост, данный Господом, являлся испытанием верности. Для нас сегодня пост — это также, во-первых, испытание нашей верности. Когда Адам и Ева подвергли сомнению слова Господа и вкусили плоды запретного дерева, то были изгнаны из рая. Точно так же по 69-му Правилу Святых Апостолов отлучаются от церковного общения те, кто не доверяет установленным Церковью постам и самовольно нарушает их. Как говорится: вольному — воля, а спасённому — рай.

Когда мы говорим о себе, что мы православные, то этим определяем свою принадлежность к Православной Церкви, а проявляем свою принадлежность к Православной Церкви, выполняя её установления. Например, соблюдая посты.

Священник Сергей Николаев, «Время весёлое поста»

Чувственный человек ничему не противится с такой силой, как святому посту. Посещать богослужения, приступать к исповеди — на всё это соглашаются даже чувственные люди, но возложить на себя иго поста — это кажется для многих христиан слишком тяжелым и даже опасным.

Святитель Иннокентий Херсонский

Как же без поста ты думаешь быть истинным христианином, если не выполняешь распоряжений Матери-Церкви? Непостящийся произвольно отделяет себя от всего сонма постящихся православных чад Церкви. Вам жаль своего слабого сложения? Сжальтесь же над ним действительно и дайте покой своему чреву.

Святитель Иннокентий Херсонский

Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение.

Преподобный Иоанн Лествичник

О посте

Прошло две недели Великого Поста, в которые Православная Церковь призывала нас к исправлению, раскаянию. Она, как нежная и любящая мать, предлагала нам пройти святую Четыредесятницу под её руководством. Предлагала и предлагает она нам правила жизни, поучая одних, кротко обличая других, поддерживая и укрепляя на истинном пути третьих.

Но многие из нас её совета не слыхали или же не обращали внимания на эти призывы. Для многих из нас время несется вперёд, как бурный вихрь, увлекая нас за собой, как бездушные, лишённые самостоятельных сил предметы. И мы, влекомые всё дальше и дальше, находимся в странном положении людей, имеющих глаза, но не видящих, имеющих уши, но не слышащих. Гроза гнева Божьего гремит над нами, а мы под её молотом приходим всё в большее и большее умоисступление. Люди из себя представляют истуканов, не чувствующих ни знамения времени, не вразумляющихся наставлениями Церкви, глухих к голосу разума, холодных к мольбам чувства и укорам совести.

Время безостановочно свершает свой ход, и мы только считаем число дней и страшных бед, испытываемых нами, не вдумываясь в их внутреннее значение. Между тем страшные дни заключают в себе грозное назидание и поучение. Мы должны видеть причину случающихся несчастий в себе самих. Губит себя отдельный человек, губит себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножает болезни и виды болезней, сокращающих нашу жизнь.

Видимый и явный грех нашего времени — самолюбие, презирающее закон Божий, закон государственный, закон природы. Человек не хочет сдержать своих похотей, не считает необходимым воздержаться. Кому неизвестно, что масса народа гибнет от объядения и от пьянства? Начало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают требования Церкви, заповедующие воздержание и трезвость. Если человек нарушил эти требования, то он нарушит требования и те, которое предлагает ему общество.

В дни установленного поста люди ведут жизнь зазорную, не отличая пост от других дней. Когда людям не совестно нарушать пост перед обществом, тогда они идут ещё дальше: они пресыщаются и упиваются. И таким образом нарушают третий закон, закон природы. Наказание за нарушение этих требований не опаздывает: мы видим целую массу несчастий, проистёкших от невоздержания. Явно и душевные пороки ведут за собой неисчислимые несчастия.

Церковь, как нежная мать, учит смирению, Государство — самоуважению, природа — поддержанию в себе человеческого достоинства. И опять мы свободно нарушаем эти законы, а за нарушением, как за телом, следуют горе и бедствие. Где причина всех наших внутренних и внешних затруднений? В нежелании исполнять закон Божий. Где причина наших безрассудных предприятий и несчастных неудач в предприятиях? В том, что мы берёмся не за своё дело, берёмся горделиво провести корабль через бурные пучины океана, когда ещё не опытны в плавании на реке в лодке. Где причина отсутствия у нас характера, воли? В том, что мы слишком своеобразно и своевольно живём, не ставим для себя ни меры, ни цели. Оттого-то живем долго, а жизнь проходит без удовольствия и наслаждений, Богом назначенных человеку на земле. Человек не бывает в храме, не знает наслаждений, какие дает ему Божье слово, Божественные службы. Человек вольно живёт в семье, любит лишь себя самого — от того он не понимает семейной радости и не ощущает в себе самом чувств великодушия, преданности, любви. Привыкши жить для себя и в себе, он не понимает народного горя, не понимает народных печалей и делается похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет безгласен и бесчувствен.

Но Церковь опять неумолчно зовет к исправлению. Спаситель зовёт нас к вере. Уверуем и исцелимся; и тогда Он нам скажет, как сказал исцеленному расслабленному ныне в Евангелии: отпущаются тебе грехи твои: вера твоя спасла тебя (Мк. 2, 5). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров, «Великий Пост»