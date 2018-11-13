Витраж с изображением прп. Беги в приорате Сент-Бис, Камбрия

Святая дева и пустынница Бега (Бег, Би), жившая в VIII или IX веке, была ирландкой по происхождению. Согласно средневековому житию святой, она была дочерью короля и самой красивой девушкой в своём королевстве. Будучи преданной христианкой, она убежала из королевского дворца и покинула родину, чтобы избежать нежелательного брака с язычником — норвежским принцем. Бега отказалась от мужа-язычника, желая посвятить всю свою жизнь Небесному Жениху — Христу. Сопровождаемая ангелом, юная подвижница пересекла Ирландское море и чудом осталась жива, когда её лодка потерпела крушение — её выбросило на берег к югу от нынешнего города Уайтхейвен в Копеланде (графство Камбрия на северо-западе Англии). Видя во всём руку Божию, преподобная дева поселилась в этой местности в полном уединении и подвизалась в молитве и затворе на протяжении многих лет. Никакие тяготы, горести и испытания не могли сломить волю и веру подвижницы: ни расставание с родиной, ни суровость климата Камбрии, ни многочисленные опасности, в том числе со стороны язычников. Рвение и горячее желание служить Спасителю побеждали все тяготы, которые были бы непосильны обычному человеку.

Возможно, со временем преподобная Бега основала рядом со своим отшельническим жилищем женскую монашескую общину, хотя монастырь мог появиться и после упокоения угодницы Божьей, поскольку анонимный автор её жития подчеркивает, что святая дева Христова подвизалась в уединении в Копеланде. Эта обитель впоследствии стала называться Сент-Бис в честь преподобной. То же самое название сегодня носят большая деревня на побережье Ирландского моря, где сохранилась монастырская церковь Беги, а также близлежащий мыс (Сент-Бис-Хэд) у северо-западного побережья Камбрии. В духе ирландских кельтских святых Бега организовала в Камбрии и миссионерскую деятельность, хотя подробностей об этом не сохранилось. Согласно позднему житию XIII века, после многих лет пустынножительства посреди густых лесов Камбрии Бега оставила отшельническую келью и, опасаясь нападения со стороны язычников-датчан (с конца VIII века на Британию совершали регулярные набеги викинги, которые за IX век разграбили почти все английские монастыри и убили многих насельников), перебралась вглубь острова, в Нортумбрию. Однако многие современные ученые, изучающие древних святых, не находят никаких свидетельств в пользу того, что преподобная Бега покидала Камбрию со дня постройки отшельнического жилища в Копеланде. Как бы то ни было, святая пустынница Бега, которая ещё при жизни совершила множество чудес, с незапамятных времен глубоко почитается христианами Камбрии, а после её преставления паломники со всех концов Британии стали стекаться к раке с её мощами.

Статуя прп. Беги в деревне Сент-Бис, Камбрия

Упомянем несколько чудес, сотворённых Богом по молитвам преподобной Беги — как при её жизни, так и после смерти. Самые известные из них — так называемые «два снежных чуда». Первое связано с основанием обители Сент-Бис. Прежде чем основать монастырь, святая Бега попросила местного землевладельца выделить земли для его постройки. Но тот был человеком жадным: он ответил со смехом, что земля, которую на следующее утро покроет снег, и будет принадлежать обители (а дело было в середине лета!). На следующее утро территория вокруг кельи угодницы на три мили была сплошь покрыта снегом, и землевладельцу пришлось выполнить своё обещание. А вот второе чудо: один богатый землевладелец выделил обители святой Беги обширные угодья, но со временем часть из них владельцы соседних поместий решили незаконно отобрать. Но по молитве святой Беги произошло чудо: в тот день, когда они подготовили нападение, повалил сильнейший снегопад, покрыв толстым слоем снега все окрестные территории, в то время как ни одна снежинка не упала на земли, принадлежавшие монастырю святой Беги. Помещики восприняли это как знак свыше и, подчинившись воле Божией, решили не посягать на монастырские земли.

Однажды молодой шотландец[1] решил украсть лошадь из обители святой Беги. Мать старалась отговорить юношу, предупреждая, что воров настигает Божья кара. «Что мне может сделать эта маленькая старая женщина (то есть святая Бега — Д.Л.)!» — самоуверенно воскликнул её сын. Но не успел он отъехать на небольшое расстояние от святой обители на украденной лошади, как его поразили сотни стрел, словно выпущенных невидимой рукой, «и вора немедленно настигло заслуженное наказание», как гласит житие.

Один раз трое мужчин во время пьяной драки нечаянно убили человека и за это попали в темницу. Оказавшись в тюрьме, все трое глубоко раскаялись в содеянном, стали со слезами вымаливать свои прошлые грехи и молитвенно взывать к преподобной матери Беге, прося вызволить их из заточения. И преподобная дева чудесным образом помогла раскаявшимся преступникам, и все они получили убежище в её обители[2]. Впоследствии в монастыре в память о чуде долгое время хранились железные оковы, которые чудесным образом спали с покаявшихся грешников.

Церковь-приорат в честь Богородицы и св. Беги в Сент-Бис, Камбрия (источник — Visitcumbria.com)

В другой раз двух больных братьев (один был разбит параличом, другой страдал от язвы), сыновей одного француза, привезли на телеге в обитель святой Беги из города Тайнмут после чудесного видения, явившегося их отцу. Оба страдальца по прибытии на святое место сразу получили исцеление. В знак благодарности братья подарили обители телегу.

Монастырь, основанный святой Бегой и позднее названный «приорат Сент-Бис», вёл запись происходивших по молитвам Беги чудес. Так, в одном только 1310-м году, согласно письменным свидетельствам, «Господь совершил множество чудес предстательством святой Беги в назидание верующим в присутствии огромного скопления народа: слепые стали видеть, немые заговорили, умалишенным вернулся рассудок, а страдавшие водянкой получили избавление от сего недуга». А три года спустя «вернулось зрение одному ирландскому мальчику в Страстную пятницу в часовне святой Беги по молитвам святой девы в присутствии всей общины». Таким образом, святая пустынница, которая ещё при жизни славилась великодушием и заботой о нуждающихся и угнетённых, не оставила их и после своего перехода в вечность.

Крест X века на церковном кладбище приората Сент-Бис, Камбрия

На протяжении веков в обители хранился личный браслет святой Беги с изображением креста, который, согласно житию, был подарен ей ангелом в Ирландии: множество чудес совершилось рядом с этой святыней. В средние века существовал обычай давать клятву на браслете святой Беги. Сохранились описания подношений, принесённых верующими к святыне в благодарность за чудеса.

Кроме деревни Сент-Бис (первоначальное название — Керкби Бекок), в Камбрии святую Бегу почитали в монастыре Пресвятой Богородицы города Йорк и в других местах. Православный саксонский монастырь, основанный святой Бегой, был, скорее всего, разграблен датчанами[3], а затем переучреждён около 1130 года как мужской католический бенедиктинский монастырь-приорат. Он был зависим от упомянутого монастыря города Йорк. Монахи Сент-Бис обрабатывали землю, разводили рыбу, работали на мельницах и даже добывали уголь. Монашеская жизнь в Сент-Бис, одном из важнейших монастырей северо-запада Англии, особенно процветала в XIV и XV веках, хотя обитель подвергалась набегам шотландцев в 1216-м и 1315-м годах. Почитание святой Беги продолжалось на этом месте до Реформации, когда монастырь в 1553-м году был распущен, а рака святой уничтожена.

Скульптурное изображение Богородицы и св. Беги в церкви-приорате Сент-Бис работы Жозефины Васконселлос

Норманнская дверь в церкви-приорате Сент-Бис, Камбрия

После Реформации неф, башня и трансепты бывшей монастырской церкви стали использоваться как приходская церковь. Этот большой, величественный храм в честь Богородицы и святой Беги используется Англиканской церковью по сей день, и к нему ежегодно приезжают многочисленные паломники, в том числе русские православные. Церковь-приорат содержит витраж с изображением сцен из жития преподобной Беги; собрание великолепных каменных фигур различных религиозных деятелей; замечательные статуи Пресвятой Богородицы с Младенцем-Христом и святой Беги по обеим сторонам от алтаря в приделе святой Беги (работа британского скульптора бразильского происхождения Жозефины Васконселлос (1904−2005)) и другие святыни. Самые ранние части церкви-приората датируются норманнским периодом, из них выделяется великолепно украшенная западная дверь 1130 года. Напротив неё, в нише, на опорном камне, можно увидеть уникальное изображение схватки архангела Михаила с диаволом, которому около 900 лет. Частично сохранившийся ранний крест X века стоит на церковном кладбище храма; фрагмент ещё одного раннеанглийского креста того же века хранится в южном боковом трансепте. Церковь стоит посреди красивых садов, а недалеко бьет источник, который, вероятно, некогда использовался монастырем для повседневных нужд. Недавние археологические раскопки позволили узнать больше подробностей об истории обители. ещё одна небольшая статуя святой Беги, посвященная её прибытию в эти края на лодке, воздвигнута несколько лет назад в центре деревни Сент-Бис.

Внешний вид церкви прп. Беги близ деревни Бассентуэйт, Камбрия (любезно предоставлено иподиаконом православного прихода в Кесвике, Камбрия)

Как минимум ещё две церкви Камбрии освящены в честь преподобной Беги: одна из них очень древняя, другая — современная. Первая находится близ крошечной деревни Бассентуэйт (первоначальное название — Беокерк) рядом с городом Кесвик, в уединенном и очень красивом уголке — типичное местоположение келий кельтских пустынников. Эта уникальная церковь датируется примерно 950-м годом. Некоторые историки считают, что этот храм непосредственно связан с жизнью и деятельностью святой Беги: возможно, здесь святая некоторое время несла свое служение или даже была похоронена на этом месте. Святая Бега увековечена в этой церкви на подушечке для аналоя, где имеется вышитое изображение её браслета (работа 1960-х годов). Церковь стоит в идиллическом месте, окруженная полями, недалеко от озера Бассентуэйт, на некотором расстоянии от самой деревни. Она открыта ежедневно и посещается паломниками в течение года. В прошлом и церковь, и окружающая местность вдохновляли таких английских поэтов, как Уильям Вордсворт (1770−1850) и Альфред Теннисон (1809−1892), «поэтов Озерной школы»[4]. Примечательно, что церковь в Бассентуэйте хранит экземпляры Библии на 28 языках для иностранных посетителей! Это одна из нескольких сохранившихся и все ещё действующих донорманнских церквей графства Камбрия — живая связь с ранним Православием в Британии! Вторая маленькая церковь в честь святой Беги расположена в крошечной деревне Эскдейл-Грин, в живописной Эскдейлской долине. Она построена в конце XIX столетия.

Церковь прп. Беги близ деревни Бассентуэйт, Камбрия (любезно предоставлено иподиаконом православного прихода в Кесвике, Камбрия)

В прошлом святой Беге было посвящено гораздо больше церквей на севере Англии и в Шотландии, например, в деревне Эннердейл (рядом с озером с тем же названием) в Камбрии; в деревне Килбечо нынешнего шотландского округа Скоттиш-Бордерс (где сохранились руины ранней церкви и святого источника Беги); а также на острове Литтл-Камбре (чье название означает «церковь святой женщины») в заливе Ферт-оф-Клайд (северный Эйршир, Шотландия). Святая Бега является небесной покровительницей населённых пунктов Килбаги (округ Файф) и Килбеги (округ Аргайл-энд-Бьют) в Шотландии, где её имя носили монастыри. Наконец, греческий православный миссионерский приход города Кесвик освящён в честь трех святых — Беги, Мунго и Герберта, которые трудились в Камбрии в первые века христианства. Приход совершает регулярные паломничества в Сент-Бис и Бассентуэйт.

Церковь прп. Беги в Эскдейл-Грине, Камбрия

В западной части Камбрии действует пеший паломнический маршрут длиной в 36 миль под названием «Путь святой Беги». Он начинается с норманнского приората в честь Пресвятой Девы и преподобной Беги в Сент-Бис и проходит до саксонской церкви святой Беги в Бассентуэйт. Участники этого маршрута получают и духовную пользу (молясь святой Беге и посещая связанные с её жизнью места), и возможность насладиться удивительными по красоте сельскими пейзажами Камбрии и её Озерного края, которые на протяжении веков вдохновляли многих поэтов, живописцев и писателей, например, замечательную детскую писательницу Беатриссу Поттер (1866−1943), широко известную и в России.

Отрадно, что почитание древней святой Беги продолжает возрождаться сегодня на английской земле.

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Витраж прп. Беги в одной из приходских церквей Камбрии

В конце XX века в одном из сохранившихся часословов XV века был найден гимн в честь святой Беги на латыни. Предлагаем приблизительный перевод гимна с английского языка:

О, Бега, чистая дева! Благородный отпрыск короля, ты дорога нам благодаря твоей вере, а не происхождению по плоти.

Помоги нам возненавидеть наши грехи; избавь нас от них, о благодатная, чтобы мы могли петь Христу радостные песни.

Радуйся, Бега, добрая дева, отвергшая подарки отца, королевство и королевский брак.

Радуйся, посвящённая Христу, получившая от Него кольцо [браслет] и отбросившая всё земное.

Радуйся, оставившая свои покои, без ключа отворившая закрытую дверь и покинувшая Ирландию.

Радуйся, переплывшая через море без моряков и одна достигшая Британии.

Радуйся, прославленная в вечности и увенчанная славой после земных трудов, славословящая Бога.

Твоею верой укрепляемся в служении и молитве и находим утешение в скорбях.

Приведи нас к себе, о почивающая на небесах и сияющая (без помощи светильников) своим благоволением к слабым. Бега, умоляем тебя ходатайствовать перед Отцом за нашу немощную Церковь твоими молитвами.

Молись о нас, блаженная Бега, чтобы нам стать достойными заветов Христовых.

Вседержителю Бессмертный Боже, яви милость молящимся; чтобы мы, находящиеся в отчаянии по причине наших согрешений, по ходатайству Твоей блаженной девы Беги познали бы не Твой суд, а Твою милость; через Господа нашего Иисуса Христа, аминь.

Преподобная мать Бега, моли Бога о нас!

Примечания:

[1] Камбрия находится рядом с шотландской границей, а в Средневековье шотландцы часто нападали на север Англии и даже разоряли монастыри.

[2] В Средневековье в ряде английских монастырей существовала практика предоставления «права убежища» преступникам, которым удалось скрыться от правосудия и добраться до обители, при условии искреннего покаяния. В особо отведенном помещении монастыря им предоставлялось убежище, забота и неприкосновенность на определенное время.

[3] Северные викинги заселили Камбрию в X веке. По всей видимости, в течение 200 лет до основания бенедиктинского монастыря в Сент-Бис действовала церковь с общиной канонников, а не монахов.

[4] «Озерная школа поэтов» — группа английских поэтов-романтиков конца XVIII — начала XIX вв., живших на севере Англии, в графствах Уэстморленд и Камберленд.

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