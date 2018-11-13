Сегодня память протоиерея Иоанна Кочурова, священномученика, первого убитого в дни октябрьского переворота 1917 года священника. Судьба отца Иоанна удивительна. Его жизнь долгие годы была связана с городом Чикаго, он провёл много времени в США, посвятив себя миссионерской работе, а также строительству храма и первого православного кладбища в этом городе. А окончил свою жизнь мученически, под Петроградом, в Царском Селе.

Священномученик Иоанн Кочуров

За то, что однажды узнал об этом святом, я благодарен своему старшему сыну. Нет, он ничего не рассказывал мне о нём. Просто он родился в день памяти святого священномученика Иоанна, пресвитера Царскосельского. Случилось это ровно 10 лет назад.

Должен сказать, что имя нашего ребёнка появилось как-то само собой. Жена предложила назвать мальчика Ваней. Я не стал отказываться, хотя были у меня и иные соображения. Мы хотели дать имя ребёнку с учетом ближайшего поминаемого святого с этим именем. Срок родов выпадал на двадцатые числа ноября, а в календаре на эти дни как раз приходилась память Святителя Иоанна Златоуста. В общем, всё логично и запланировано. Однако мы не учли одного нюанса. Жене по медицинским показаниям должны были проводить операцию, а значит, сроки смещались на две недели раньше. И днём операции как раз стал именно этот день — 13 ноября, день памяти протоиерея Иоанна Кочурова.

Ну, а потом, мне, конечно же, стало интересно. Мы нашли имя отца Иоанна в святцах, но, к своему стыду, о нём почти не знали. Знали лишь, что он в этот день был убит, видимо, не случайно. А этот удивительный святой стал частью и нашей семьи.

Отец Иоанн происходил родом из семьи многодетного, сельского священника из Рязанской губернии. Закончил Рязанскую духовную семинарию, а затем Духовную академию в Петербурге. Призванием своим отец Иоанн считал миссионерство, поэтому по окончании Академии, он в скором времени получил указ о направлении в Северную Америку. Это была Алеутская и Аляскинская епархия.

Священный сан отец Иоанн принял уже в Америке, а в скором времени был направлен в Чикаго, где и предстояло ему служить следующие 12 лет. Это было сложное и счастливое время. Сложное, потому что начинать отцу Иоанну приходилось практически с нуля. Почти несуществующий приход, другая страна, другая культура, бедность. Один приход в Чикаго, другой в Стриторе. На время служения отца Иоанна в Америке пришлось и епископство в этой же стране Святителя Тихона (Белавина). Будущий патриарх также провёл немало лет в своём ревностном служении Богу на американской кафедре.

Ну, а счастливое, наверное потому, что стараниями и трудами отца Иоанна в Чикаго и Стриторе выросла большая и замечательная община из православных людей самых разных народностей, тех, кого Господь собрал на американской земле с разных уголков планеты на попечение будущего русского мученика, тех, кто в эмиграции обрёл на маленьком чикагском приходе своё духовное отечество.

Священник Андрей Мизюк с сыном

Жизни отца Иоанна и святителя Тихона оказались тесно связаны не только служением на американской земле. Будучи епископом в Америке Святитель Тихон неоднократно отмечал труды и таланты отца Иоанна на поприще пастырского служения. Им же был возложен на отца Иоанна золотой наперсный крест, как награда за особые заслуги перед Церковью и в честь десятилетия священнического служения.

В день награждения отец Иоанн, благодаря прихожан и Владыку за награду, заметил, что это не просто награда, но тот дар, который сохранится с ним до самой могилы, но не уйдёт в могильную тьму, а останется потомкам и тем, кто продолжит его служение в будущем. Тогда слова отца Иоанна оказались практически пророческими. Да и Святитель Тихон, став Патриархом спустя много лет, возвестит о ином кресте отца Иоанна — кресте мученическом.

Итогом служения отца Иоанна стали многочисленные и полноценные, крепкие приходы в Чикаго и Стриторе. Его попечением были совершены многие дела, выстроен Храм Святой Троицы, открыто православное кладбище, созданы полноценные воскресные школы. В среде эмигрантов, да и не только эмигрантов, но даже тех, кто впоследствии присоединился к Православной церкви из числа местных жителей, отец Иоанн пользовался огромным уважением и был искренне любим.

Однако обстоятельства, да и, наверное, искренняя тоска по Родине, всё же сделали свое дело и прошение отца Иоанна о возвращении в Россию было удовлетворено, и уже в 1907 году он вернулся домой. Впереди были годы служения на приходах в Эстонии, входившей в то время в состав Российской империи, и возвращение в Петербург.

Последним местом служения отца Иоанна стал Екатерининский собор в Царском Селе. Случилось это в конце 1916 года, а уже спустя несколько месяцев последовала февральская революция и дальнейшие события стали развиваться стремительно, приближая страшный финал и долгие годы жизни без Бога и Церкви.

30 октября революционные отряды приблизились к Царскому Селу, оставленному во избежании уличных боев казачьими отрядами генерала П.Н. Краснова. Был произведён артобстрел города, началась паника, многие жители устремились в храмы, как, видимо, в последнее место, где они надеялись обрести защиту.

Настоятелем храма было принято решение о проведении молебна и крестного хода с особыми прошениями о прекращении междоусобной брани. Духовенство собора было арестовано большевиками, а отец Иоанн попытавшийся протестовать и добиться разъяснений, был избит, выведен на аэродром и расстрелян. Пули не убили священника мгновенно, поэтому разъярённые бандиты ещё какое-то время добивали его прикладами и таскали по мостовой за волосы.

Уже в больнице, готовя тело убиенного священника, внезапно не обнаружили его наперсного креста. Так сбылись слова, сказанные отцом Иоанном на десятилетии его служения: «.. я не расстанусь с ним до моей могилы. Но ему не место в могиле. Пусть он останется здесь на земле для моих детей и потомков, как святая семейная реликвия». Крест наперсный найден не был, но потомкам остался мученический крест священника-миссионера Иоанна Кочурова, пресвитера Чикагского и Царскосельского.

Погребён отец Иоанн был в усыпальнице собора. А в 1939 году собор был уничтожен.

Церковь земная тесно соединена с Церковью небесной. В тот день, когда родился мой сын, обретенные мощи царскосельского пресвитера впервые были изнесены из алтаря Софийского собора для поклонения верующим. В этот день было официально объявлено об обретении его честных останков. Мы назвали сына в его честь, ещё даже не очень-то и зная о жизненном пути и мученической кончине отца Иоанна.

Перечитывал воспоминания Марии Герасимовой, правнучки святого. Удивительные и тёплые слова. Искренняя боль и любовь. И понимание. А ещё признательность за хранение этой памяти.

Есть очень хорошее чувство. Чувство, что и мы сегодня немножко его родственники. Не по земным и кровным связям. По небесным. И эта память теперь живёт рядом с нами и в нас. Как неразделимы и все мы с теми, кто в начале страшного и мятежного века, словно бы в начале самой Церкви Христовой в древности, взял свой крест и сохранил его до самой смерти. И оставил его нам.

https://www.pravmir.ru/myi-nazvali-syina-v-ego-chest-ne-znaya-o-muchenicheskoy-konchine/