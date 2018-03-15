Далёкий Пинежский район, сельская школа, дети второго класса. Меня пригласили провести беседу о русских сказках. Дети начальных классов в деревенских школах — удивительно благодарная аудитория. Им как будто неудобно за занесённые снегом дороги, за скромное деревянное здание школы, за неровные полы в коридорах. Может поэтому, они очень дисциплинированы и активны на уроке. Начинаем разбирать самую таинственную и загадочную русскую народную сказку «Курочка Ряба». Почему после того как «Дед бил-бил не разбил, и баба била-била не разбила» мышка им помогает, а старики вдруг начинают плакать? Ещё более странно, когда утешая их, мышка обещает им нести не золотые яички, а простые. Версий много, ребятишки входят в азарт: оценка версий тепло, холодно, горячо их увлекает, но до правильного ответа так и не добираемся и переходим к следующей, самой педагогической сказке"Репка". Вспоминаем, что все участники тяжёлой работы проявляют огромное терпение (напоминаем, что «любовь долготерпит») и не ропщут на плохую организацию работы. Начинаем решать поставленные в сказке духовные проблемы: как мышка идёт помогать кошке, а кошка идёт помогать собаке. Почему подобный мир возможен и как его удалось достичь, если при этом дед никого не обещал наградить? Наблюдать в эти моменты за детьми непередаваемая радость. Как ярко проявляются их эмоции, сразу заметно их отношение к бескорыстной помощи. Словом, урок пролетает незаметно. Остаётся несколько минут и спрашиваю: «Какие у вас есть вопросы». Девочка с первой парты неожиданно спрашивает: «Скажите, пожалуйста, за что Его распяли?» От неожиданного вопроса внутренне паникую. Мысли роятся: что говорить, времени совсем нет, но говорить что-то надо. Обращаюсь к ней:

— Скажи, у тебя есть младший братик или сестричка?

— Да, есть два братика.

— Вот представь, что они что-то разбили или напроказили и

их собираются наказывать. А тебе их жалко и ты просишь

наказать тебя, а их простить.

Девочка на мгновение задумывается и вдруг говорит:

«Я поняла! Его распяли за то, что ОН ЛЮДЕЙ ЛЮБИЛ!!!»

И надо что-то сказать ей, но не получается, потому что горло перехватывает. Такой ясной, простой и проникновенной проповеди давно-давно не слышал. Молча киваю ей головой и спешно выхожу в коридор с неровными полами.

Господи, как сохранить нам чистоту, веру, любовь наших детей в этом развращённом и, поражённом греховными соблазнами, мире!!! Как???

http://www.pravoslavie-nord.ru/2007/1/18 517