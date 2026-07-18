Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла родным и близким погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА в г. Котовске Тамбовской области

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА в г. Котовске Тамбовской области.

Главе Тамбовской области Е.А. Первышову

Родным и близким погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА в г. Котовске

Уважаемый Евгений Алексеевич!

Дорогие братья и сестры!

С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Котовске атаке вражеских БПЛА. Это злодеяние поражает своей жестокостью: киевский режим направил оружие против мирных людей, трудившихся на гражданском объекте. Выражаю искреннее сочувствие всем, кого затронула эта трагедия.

Убежден, что руководство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и близким погибших. Клирики Тамбовской епархии, в свою очередь, готовы приложить все возможные усилия для духовной поддержки нуждающихся в утешении людей.

Молюсь об упокоении душ новопреставленных рабов Божиих в обителях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании крепости сил всем скорбящим.

С соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ





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Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Феодосию, митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому

Ваше Высокопреосвященство!

С болью в сердце воспринял известие о трагедии в Котовске. Вражеская атака на гражданский объект, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, в очередной раз свидетельствует о низости и беспринципности организаторов и исполнителей подобных злодеяний.

Глубоко сочувствуя тем, кого коснулось горе, выражаю уверенность, что духовенство Тамбовской епархии окажет им всю возможную поддержку.

Отец милосердия и Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3) да упокоит с праведными души новопреставленных рабов Своих, ниспошлет силы и мужество их близким и укрепит руки врачей, борющихся за жизни пострадавших.

С соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ