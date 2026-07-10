МВД, ФСБ и Росфинмониторинг подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2026», который прошёл в июне под эгидой ОДКБ. Цифры говорят сами за себя: за один месяц из России выдворили и депортировали 14 600 иностранцев. Въезд в страну закрыли для 29,3 тысячи человек. Пресечено более 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел. Найдены 301 человек, находившийся в розыске.

Это не просто статистика. Это 14 600 человек, которые больше не будут ходить по нашим улицам, занимать рабочие места, создавать проблемы в транспорте и общественных местах. Это 29 300 потенциальных нарушителей, которых остановили на границе. Это тысячи тех, кто понял, что в России нельзя просто так нарушать законы и чувствовать себя безнаказанно.

Но самое важное здесь — даже не сами цифры, а то, что они показывают: когда правоохранительные органы работают согласованно, когда есть чёткая команда сверху и реальные полномочия — система даёт результат. МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в связке смогли за месяц сделать то, что в обычном режиме не делается годами.

Проблема в том, что такие операции пока остаются точечными. Они проходят под громкими названиями, с пресс-релизами и отчётами. А потом наступает обычный режим, и всё возвращается на круги своя. Мигранты снова начинают чувствовать себя хозяевами жизни, миграционные службы снова закрывают глаза на нарушения, а правоохранители снова разводят руками.

Но ведь логика предельно простая: делай так каждый месяц — и миграция болеть не будет. Если в июне удалось выдворить почти 15 тысяч человек, запретить въезд ещё 30 тысячам и пресечь 60 тысяч нарушений, то что мешает делать это регулярно? Почему нельзя превратить такую работу в систему, а не в разовую акцию?

Нам не нужны громкие операции раз в полгода. Нам нужна постоянная, ежедневная работа по зачистке страны от тех, кто представляет угрозу для нашего государства. Каждый месяц — по 15 тысяч выдворенных. Каждый месяц — по 30 тысяч закрытых въездов. Каждый месяц — тысячи пресечённых нарушений. Тогда через год-два картина в наших городах изменится до неузнаваемости в лучшую сторону.

Операция «Нелегал-2026» показала, что это возможно. Что государственная машина может работать эффективно, когда ей дают команду сверху и ресурсы для этого. Теперь главное — не останавливаться. Не превращать эту работу в отчёт для галочки. А сделать её постоянной нормой.

Потому что Россия — не проходной двор. И терпеть на своей земле тех, кто не уважает наши законы, наши традиции и наших граждан, мы хотим всё меньше и меньше. Выдворение, депортация, запрет на въезд — это не жестокость. Это базовая функция выживания для суверенного государства. И если мы будем делать это каждый месяц, без скидок на толерантность и каких-либо исключений, то очень скоро наши города снова станут безопасными и комфортными для своих граждан. А те, кто считает Россию бесплатной социальной кормушкой, возможно, наконец поймут, что пора искать другое место для своей «ценной деятельности».

https://dzen.ru/a/alFQ3dVlSA96yhp-