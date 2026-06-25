Сергей Леонидович Марков (7 (20) июля 1878 года, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 12 (25) июня 1918 года, район села Шаблиевки, Ставропольская губерния, территория под контролем Добровольческой армии) — русский военачальник, политический деятель, военный учёный и преподаватель.

Участник Русско-японской войны. Военный преподаватель Академии Генерального штаба (1911—1914, 1916). Военачальник Первой мировой войны, начальник штаба 4-й стрелковой «железной» бригады (1914—1915). Командир 13-го стрелкового полка (1915—1916). Заместитель начальника оперативного отдела штаба Ставки Верховного Главнокомандующего, затем начальник штаба Западного и Юго-Западного фронтов (1917). Генерал-лейтенант Генерального штаба (1917). Как поддержавший Корниловское выступление арестован Временным правительством, участник Бердичевского и Быховского сидений генералов (1917).

Участник Гражданской войны (1918). Первопоходник. Один из лидеров Белого движения на Юге России и организаторов Добровольческой армии. Получили известность личная храбрость и тактическое мастерство, продемонстрированные Марковым в ходе боёв с красными на Кубани.

Погиб в бою у села Шаблиевки 12 (25) июня 1918 года в начале Второго Кубанского похода. Культовый герой в среде Добровольческой армии, именем Маркова был назван Офицерский полк, а затем блок цветных частей (марковцы).

Сергей Леонидович Марков родился 20 (7 ст. ст.) июля 1878 года в Санкт-Петербургской губернии в семье офицера, потомственного московского дворянина православного вероисповедания.

Окончил в 1895 году Первый Московский кадетский корпус с отличием и был переведён 26 августа (8 сентября) в Константиновское артиллерийское училище. 8 (21) августа 1898 года был произведён в подпоручики гвардии и был выпущен из училища в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду.

Интересуясь военными науками, в 1901 году принял решение поступать в Николаевскую академию Генерального штаба. В октябре того же года сдал двойной конкурсный экзамен и был зачислен в младший класс Академии. Во время учёбы 8 (21) августа 1902 года был произведён в поручики. Окончив по первому разряду два класса и дополнительный курс, 31 мая (13 июня) 1904 года получил чин штабс-капитана.

Выразил полное доверие и подчинился новому командующему Добровольческой армии Деникину, принявшему решение отвести армию от Екатеринодара. В обновлённой армии принял командование 1-й отдельной пехотной бригадой. 2 (15) апреля 1918 года Деникин издал приказ № 198, в соответствии с которым следовало «Генералу Маркову с частями 1-й бригады выступить из колонии Гначбау в 17 часов и следовать по направлению Медведовской, по взятии которой выставить заслоны к северу и югу по железной дороге, по проходе обоза следовать за ним, составляя арьегард». В обозе армия везла большое количество раненых, при нём находились гражданские лица и Главнокомандующий Добровольческой армией генерал от инфантерии Михаил Алексеев. Ночью 1-я бригада Маркова подошла к станице Медведовской .

О действиях генерала Маркова во время боя у станицы Медведовской

Около 4 часов утра части Маркова стали переходить через железнодорожное полотно. Марков, захватив железнодорожную сторожку у переезда, расположив пехотные части, выслав разведчиков в станицу для атаки противника, спешно начал переправу раненых, обоза и артиллерии. Внезапно от станции отделился бронепоезд красных и пошёл к переезду, где уже находился штаб вместе с генералами Алексеевым и Деникиным. Оставалось несколько метров до переезда — и тут Марков, осыпая бронепоезд нещадными словами, оставаясь верным себе: «Стой! Такой-растакой! Сволочь! Своих подавишь!», бросился на пути. Когда тот действительно остановился, Марков отскочил (по другим сведениям тут же бросил гранату), и сразу две трёхдюймовые пушки в упор выстрелили гранатами в цилиндры и колеса паровоза. Завязался горячий бой с командой бронепоезда, которая в результате была перебита, а сам бронепоезд — сожжён.

Результат боя оценивается современной историографией как спасение остатков Добровольческой армии после неудачного штурма Екатеринодара в конце марта 1918 года от окончательного поражения. Бой у станции Медведовская дал возможность остаткам добровольческих сил избежать полного разгрома и продолжить развитие Белого движения на Юге России в 1918—1920 годах.

Действия Маркова в этом бою описаны в ряде воспоминаний участников и представителей эмиграции, в частности, в воспоминаниях генерал-лейтенанта Антона Деникина («Очерки русской смуты»), генерал-лейтенанта Африкана Богаевского («Ледяной поход. Воспоминания 1918 г.»).

12 (25) июня со своими частями подошёл к железнодорожной ветке Царицын — Торговая, где встретил сильное сопротивление советских войск у хутора Попова вблизи станции Шаблиевка. Бой для добровольцев развивался с затруднениями, но к полудню войска Маркова взяли хутор, и советские силы начали отходить от Шаблиевки. Марков распорядился выслать несколько сотен пехоты для занятия станции с командой подрывников для порчи путей в направлении станции Великокняжеской, а сам с полковниками Туненбергом и Тимановским перешёл на открытое место и сделал наблюдательный пункт на сложенных шпалах возле станции. В это время с советского бронепоезда был открыт огонь по наблюдательному пункту, и граната разорвалась вблизи Маркова, смертельно ранив его в голову и левое плечо.

Был вынесен из-под огня и размещён неподалёку в доме, где в четвёртом часу ночи 13 (26) июня скончался. В пятом часу утра с почётным караулом 1-й Инженерной роты перевезён на станцию Торговая, к месту расположения штаба Деникина. Деникин, по собственному признанию, тяжело переживший гибель Маркова, написал на его венке: «И жизнь, и смерть — за счастье Родины». Сразу же после получения известия о смерти Маркова 1-й Офицерский полк был переименован приказом Деникина в 1-й Офицерский генерала Маркова полк — один из четырёх «цветных» полков белой армии на Юге России, развёрнутый потом в Марковскую дивизию.

Утром 14 июня гроб с телом Маркова был привезён в Новочеркасск и поставлен в Вознесенском (Войсковом) соборе, а затем перенесён в домовую церковь при Епархиальном училище. У гроба Маркова стали почётные часовые его полка, в течение всего дня в церковь приходил народ, марковцы, несли венки. 15 (28) июня в Вознесенском соборе состоялось отпевание и прощание с генералом. Траурную речь у гроба произнёс генерал Михаил Алексеев, который поклонился присутствовавшим на похоронах жене и детям Маркова. Марков был захоронен на военном кладбище Вознесенского собора Новочеркасска.. .

Соратник и друг Маркова генерал Деникин писал о нём: «В его ярко-индивидуальной личности нашёл отражение пафос добровольчества, свободного от тёмного налёта наших внутренних немощей, от разъедающего влияния политической борьбы. Марков всецело и безраздельно принадлежал армии. Судьба позволила ему избегнуть политического омута, который засасывал других». «Он любил Родину, честно служил ей — вот и всё», — резюмировал свою характеристику Деникин.

В среде всех поколений белой эмиграции образ Маркова имел отождествление с «рыцарем без страха и упрёка». И представители эмиграции, и российские исследователи в целом сходятся во мнении, что в его лице русская армия потеряла одного из самых перспективных офицеров своего поколения.. .

Николай Клюев -Тверской

https://stihi.ru/2016/05/21/8555