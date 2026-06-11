11 июня 2026 года Церковь чтит память святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) — архиепископа, выдающегося хирурга, профессора медицины, исповедника, который прошёл через ссылки и тюрьмы, но до конца дней сочетал епископское служение с врачебной практикой.

Как известно, Крым стал отправной и финальной точкой земного пути святого. Он родился 27 апреля 1877 года в Керчи, а отошёл ко Господу в Симферополе 11 июня 1961 года, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.

Крым — последний отрезок жизни архиепископа Луки длиной в 15 лет. 26 мая 1946 года мая святитель прибыл в Симферополь, чтобы возглавить кафедру. Бедную, разрозненную, едва существующую в годы послевоенного лихолетья. В Симферополе, в отличие от других городов, архиепископу Луке не дали возможности заниматься лечением больных и научной деятельностью, хотя он и продолжал принимать безвозмездно больных на дому. Несколько раз владыка выступал с чтением лекций и докладов по вопросам гнойной хирургии в разных местах Крыма, но рост его популярности обеспокоил партийные органы. На докладах святителя атеистически настроенные профессора требовали, чтобы владыка выступал в гражданской одежде. Узнав это, святитель Лука сказал: «Что им далась моя ряса, не все ли равно, как я одет и что на мне, я же не читаю врачам лекции по богословским наукам, а только по вопросам хирургии».

В результате сложившейся ситуации святитель Лука решил оставить активную медицинскую деятельность и направить все силы на управление епархией, которая после войны была в полном упадке. Несмотря на преклонный возраст и подорванное десятилетиями ссылок и тюрем здоровье (в частности, частичную потерю зрения), святитель часто сам ездил по приходам для ознакомления с приходской общиной и состоянием храмов.

Так, например, в 1947 году владыка объехал 50 приходов епархии из 58, повсюду служил и проповедовал. В отчёте за этот год святитель писал о том, что Крымская епархия одна из самых бедных: бытовые условия многих священников плачевны и нетерпимы, их доходы менее чем нищенские.

В книге архиепископа Луки «Я полюбил страдание» приводится письмо Святейшему Патриарху Алексию о положении дел в крымских сёлах: «По воскресеньям и даже праздничным дням храмы и молитвенные дома почти пустуют. Народ отвык от богослужений и кое-как лишь сохраняется обрядоверие. О венчании браков, об отпевании умерших народ почти забыл. Очень много некрещёных детей. А между тем, по общему мнению священников, никак нельзя говорить о потере веры в народе. Причина отчуждения людей от Церкви, от богослужений и проповедей лежит в том, что верующие лишены возможности посещать богослужения, ибо в воскресные дни и даже в великие праздники в часы богослужений их принуждают исполнять колхозные работы или отвлекают от церкви приказом привести скот для ветеринарного осмотра, устройством так называемых воскресников».

Уполномоченные по делам религии писали о том, что многие церкви в Крыму давно бы перестали существовать, если бы архиепископ Лука не поддерживал их материально, не переводил бы священников в пустующие храмы. Но положение с кадрами в епархии было катастрофическое, духовных школ в епархии не было, и богословский уровень подготовки священнослужителей оставлял желать лучшего.

С помощью указов святитель старался повысить духовный уровень священнослужителей, давая распоряжение служить ежедневно даже в сельских храмах. «Если будет знать верующий народ, что каждое утро открыт храм, что даже при невозможности ежедневно совершать в нем Божественную литургию читаются в нем часы и служится обедница, то сила Божия упрочит благочестие, привлечёт в храмы все больше людей, видящих, что священник каждый день молится о них», — писал святитель духовенству епархии.

В годы управления Крымской епархией Высокопреосвященнейший Лука произнёс большую часть своих проповедей. Он начал проповедовать ещё в Ташкенте, но по причине ареста и ссылки многие годы вынужден был молчать. Однако с весны 1943 года, когда в Красноярске открылся храм, и до конца жизни архиепископ Лука проповедовал неустанно: писал проповеди, произносил их, правил, рассылал листки с текстом по городам страны. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», — говорил он.

Проповеди святителя составляют 12 томов. В 1957 году в Московской Духовной Академии была создана специальная комиссия под председательством профессора гомилетики протоиерея Александра Ветелева для изучения проповедей святителя Луки. В заключении комиссии было сказано, что проповеди архиепископа Луки, его труд «Дух, душа и тело» представляют исключительное явление в современной церковно-богословской литературе, а святитель был удостоен звания почётного члена Московской Духовной Академии. Сам святитель писал, что проповедями будут пользоваться только в библиотеке Академии, они не увидят свет до изменения отношения правительства к Церкви. В наши дни, к великой радости верующих, труды святителя доступны широкому кругу читателей.

В 1958 году владыка Лука полностью ослеп. Несмотря на это, до конца жизни он продолжал архиерейскую службу, выступал с проповедями перед прихожанами и настолько точно исполнял все детали службы, что никто не мог догадаться о слепоте пастыря.

Последнюю свою Литургию он отслужил на Рождество, последнюю проповедь сказал в Прощёное воскресенье. Его секретарь Евгения Павловна Лейкфельд пишет о последних днях святителя: «Не роптал, не жаловался. Распоряжений не давал. Ушёл от нас утром, без четверти семь. Подышал немного напряжённо, потом вздохнул два раза и ещё едва заметно — и все»..

Панихиды следовали одна за другой, дом до отказа наполнился народом, люди заполнили весь двор, внизу стояла громадная очередь. Первую ночь Владыка лежал дома, вторую — в Благовещенской церкви при епархии, третью — в Свято-Троицком кафедральном соборе. Все время звучало Евангелие, прерывавшееся панихидами, сменяли друг друга священники, а люди все шли и шли непрерывной вереницей поклониться Владыке. Были люди, приехавшие из разных мест, — Мелитополя, Геническа, Скадовска, Херсона. Поток стихал лишь часа в четыре ночи, а затем возобновлялся: одни люди сменялись другими, лились тихие слезы о том, что нет теперь молитвенника, что «ушёл наш святой».

Подробнее о прощании с крымским архимастырем — в нашем материале.

Также обратите внимание на публикацию на нашем сайте «Наш современник, наш святой», а также на отрывок из книги протодиакона Василия Марущака «Святитель-хирург: житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)».

Тематическая подборка ко Дню памяти святителя Луки Крымского — по ссылке.