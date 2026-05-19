В Русской Православной Церкви продолжается обработка материалов, подготовленных для Синодальной комиссии по канонизации святых по вопросу о прославлении генералиссимуса Александра Суворова в лике праведных воинов. Первый русский телеканал Царьград начинает публикацию этих материалов, эксклюзивно предоставленных председателем исполнительного комитета Всероссийского Суворовского Движения Евгением Цыбизовым.

«Слуга Царю, отец солдатам»: предыстория прославления

Долгие годы многие неравнодушные русские люди, представители суворовских и кадетских училищ, учёные-исследователи из числа военных историков, музеи и суворовские организации тщательно собирали материалы о жизни и славных подвигах Александра Васильевича Суворова. Но только с 1990-х годов эта работа стала носить целенаправленный характер: возрождение Русской Церкви было ознаменовано новой волной прославления её святых, и многие верующие стали обращаться к священноначалию с вопросом о возможности канонизации Суворова.

За прошедшие три десятилетия в Синодальную комиссию по канонизации святых и лично к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу обратилось множество известных людей. Хранителей наследия Суворова, офицеров-суворовцев, общественных и государственных организаций. Среди них — московские суворовцы, Мемориальный музей Александра Суворова в Петербурге, обратившийся с просьбой о канонизации в 2016 году, Общество «Царьград» и лично его глава Константин Малофеев, поднявшие эту тему в 2020 году, и Министерство обороны России — в 2022-м. Количество этих просьб кратно увеличилось за период проведения СВО.

Так, летом 2023 года от имени Всероссийского Суворовского Движения, возглавляемого генеральным инспектором Министерства обороны России, дважды командовавшим объединённой группировкой войск на Северном Кавказе, генерал-полковником Валерием Барановым были разосланы письма-обращения к более чем 70 общественным, ветеранским, военно-историческим и государственным организациям с просьбой оказать содействие в сборе материалов о прославлении Александра Суворова. В итоге, после обработки всех собранных на текущий момент материалов, Всероссийским Суворовским Движением в Синодальную комиссию по канонизации святых был отправлен Сборник материалов, с которыми в ближайшее время «Первый русский» будет знакомить своих читателей.

При этом ещё 24 августа 2023 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было заслушано предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о возобновлении процесса подготовки к возможной канонизации великого русского полководца. Члены Синода постановили передать вопрос о возможной канонизации Александра Суворова в Синодальную комиссию. В тот же день в комментарии Первому русскому телеканалу Царьград заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил уникальность этого решения:

«Что примечательно. Во-первых, обычно такие вопросы передаются на рассмотрение Комиссии по канонизации в рабочем порядке, без вынесения на Синод. Во-вторых, то, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл счёл для себя необходимым выступить с такой инициативой лично».

Пока в Синодальной комиссии по канонизации святых идёт рассмотрение материалов, редакция «Первого русского» на основе предоставленного Всероссийским Суворовским Движением Сборника постарается обоснованно разъяснить, почему же Александр Суворов достоин канонизации. И в том числе ответить на ряд контрдоводов противников его прославления. Ведь для нас в этом вопросе важно не только прославление, но и его объективность. Разумеется, не в светском, а в церковном её понимании.

Вопрос № 1: Каковы критерии канонизации?

Итак, начнём, что называется, ab ovo, с самого начала, с самого элементарного. Что же требуется для того, чтобы тот или иной православный человек был прославлен в лике святых, иначе говоря, канонизирован? Этот вопрос важен именно потому, что совсем недостаточно хорошо знать военную биографию того же генералиссимуса Суворова, до статистических деталей представляя каждое его сражение и каждую Победу. Необходимо понимать, что это, с одной стороны, для Жития святого является излишним, а с другой — этого явно недостаточно. Но что же нужно? Давайте разбираться.

Далеко ходить не нужно. Все эти критерии изложены на сайте Синодальной комиссии в разделе «Критерии и порядок канонизации святых». На сегодня таковыми являются:

1. Праведная жизнь.

2. Соблюдение канонов Православия, как соответствие веры подвижника православному вероучению.

3. Народное почитание.

4. Страдание за православную веру.

5. Чудотворения, как свидетельство того, что через подвижника действует Божественная благодать.

В результате работы Всероссийского Суворовского Движения по подготовке Сборника материалов к канонизации удалось во многом по-новому взглянуть на то, что ранее терялось в массиве биографической информации об Александре Суворове. В итоге подготовленный Сборник позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, имеющиеся в наличии материалы тематически охватывают все разделы указанных на сайте Синодальной комиссии критериев для канонизации святых. Во-вторых, объём информации оказался настолько обширным, что её дальнейшее накопление может иметь значение уже только для решения дальнейших задач, как, например, ничем не ограниченного по времени формирования культурного и духовного наследия Александра Суворова.

И в-третьих, накопленный материал свидетельствует обо всей полноте отношения русского народа к Суворову как святому. Это отношение основывается на необыкновенно искреннем и глубоком почитании полководца на протяжении более 200 лет, а потому десятки, сотни или даже тысячи современных свидетельств на фоне сложившегося всенародного многовекового почитания Суворова уже ничего не изменят, а только ещё раз могут подтвердить всенародную любовь к Суворову.

Именно это наглядно показали результаты опроса «Первого русского», в котором за 10 дней более пяти с половиной миллионов человек выразили абсолютную поддержку в вопросе возможной канонизации Суворова. Всё это говорит только об одном — о всеобъемлющей любви и почитании полководца русским народом.

Важно отметить, что для того, чтобы такое стало возможным, недостаточно быть крупным политическим деятелем, монархом или даже героем. В основе такого народного почитания может лежать только глубокое духовное чувство, которое может иметь место только в одном случае — в случае святости, как максимальной близости духовно почитаемого человека к Богу.

Всероссийский опрос показал, что народное почитание Суворова выражается многими сотнями тысяч голосов. А потому даже собранные на сегодня десятки сотен свидетельств просто растворяются и сливаются в один большой общий голос народа, выражающего искреннее и глубокое чувство любви к великому русскому человеку, посвятившему свою жизнь служению Богу во славу Отечества, народа и Церкви.

Что с того?

Но почему же так важно именно отношение народа в вопросе канонизации? В первую очередь потому, что народное почитание, пронесённое через века, и есть настоящее выражение любви и веры. Глас народа — глас Божий, когда сам народ представляет Христову Церковь. В этом и есть один из главных принципов церковной соборности.

Но разумеется, эта соборность не является принципом «церковной демократии». И потому, что решающий голос в Церкви принадлежит её Предстоятелю и архипастырям, архиереям. Как и потому, что даже абсолютное большинство не вправе изменить уже устоявшиеся догматические истины. И в связи с этим любое церковное решение должно быть подкреплено авторитетом Священного Предания.

В следующей статье мы перейдём непосредственно к рассмотрению разделов из числа критериев и порядка канонизации святых. Чтобы на отдельных примерах показать, как им в полной мере соответствует Александр Васильевич Суворов.

