ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня мы вспоминаем трагическую годовщину начала бомбардировок Союзной Республики Югославии войсками НАТО. В результате нападения альянса на Югославию погибли тысячи ни в чём неповинных мирных сербов, а сербский край Косово был силой отторгнут от Сербии. В этот скорбный для всех сербов и русских день предлагаем нашим читателям заметку дзен-канала «Русская Семёрка», в которой рассказывается о последнем предупреждении Слободана Милошевича, адресованном России, Украине и Белоруссии. Эти слова, сказанные им много лет назад, кажутся сегодня как никогда актуальными.

В марте 2014 года, в пятнадцатую годовщину начала бомбардировок Югославии, Дмитрий Киселев в эфире «Вестей недели» сделал то, что позже назовут либо журналистской смелостью, либо провокацией. Телеведущий зачитал фрагмент, который представил как последнее интервью Слободана Милошевича. И сразу оговорился: есть скептики, сомневающиеся в подлинности записи. «Но это даже неважно, — добавил Киселев. — Смысл их столь ярок и точен, что от Милошевича их уже не отклеить».

Слова эти действительно оказались пророческими. И сегодня, оглядываясь назад, стоит разобраться: что именно говорил (или мог говорить) последний президент Югославии, и почему его голос звучит так современно?

Кто такой Слободан Милошевич?

Чтобы понять пафос приписываемого Милошевичу обращения, нужно вспомнить его путь. Президент Сербии, а затем и Союзной Республики Югославии, он десятилетиями пытался удержать осколки балканской федерации. Поддерживал сербов в Боснии и Хорватии, боролся против выхода Косова. Итог известен: бомбардировки НАТО 1999 года (около 9 тысяч погибших мирных жителей, но уничтоженных военных целей — минимум), вывод армии из Косово, «бульдозерная революция», арест и многолетняя голландская тюрьма.

В Гааге Милошевич защищал себя сам. Пять лет изматывающего процесса — и смерть от сердечного приступа в камере в 2006 году. Позже, в 2017 году, международный трибунал фактически признал его невиновным в основных инкриминируемых преступлениях, «спрятав» оправдание в вердикте по делу Радована Караджича. Но самого Милошевича это уже не вернуло.

Текст, который потряс соцсети

Цитата, озвученная Киселевым и растиражированная миллионами репостов, выглядит так:

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским; жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад — цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же! Зачем вам Европа, русские? Трудно найти более самодостаточный народ, чем вы. Это Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много — целых три страны, а единства нет. У вас есть всё своё: много земли, энергия, топливо, вода, наука, промышленность, культура..»

Милошевич был сербом, у этого народа традиционно очень тёплое и братское отношение к России. Его отец был преподавателем русского и сербского языков и придерживался панславистских взглядов, мать была членом коммунистической партии и с огромным уважением относилась к СССР. Воспитанный в таком духе человек вполне мог произнести слова о родстве русского, украинского и белорусского народов и призвать к единству, и к сопротивлению натиску западного мира. Да и вся политика Милошевича является подтверждением этого тезиса. Поэтому указанная цитата, хоть и не имеет надежного источника, всё же может считаться подлинной.

Что еще говорил Милошевич

За три дня до своей смерти Милошевич написал письмо в МВД России, посвящённое его желанию лечиться у русских врачей и противодействию этому со стороны его тюремщиков. В письме есть и такие строки: «Я думаю, что настойчивость, с которой мне не позволяют получить медицинскую помощь в России <…> мотивируется страхом, что <…> неизбежно откроется, как в ходе суда велась злонамеренная кампания против моего здоровья — её факт невозможно спрятать от русских специалистов. Я обращаюсь к вам, ожидая, что <…> мне удастся получить адекватную медицинскую помощь в одной из ваших больниц, к врачам, к которым, как и к России, я питаю абсолютное доверие».

Ещё в 1993 году в газете «Правда» была опубликована статья сербского лидера «Югославия — первая жертва германского реваншизма». В статье говорится: «Всё началось с объединения Германии. Как только это случилось, Германия стала наказывать победителей Второй Мировой войны. Пресса с немецкой педантичностью разделила мир на хороших и плохих. „Хорошие“ — это те, кто во Второй Мировой войне был с фашистами и проиграл войну. А „плохие“ — те, кто не был с ними и выиграл войну. Югославию надо было разрушить. Югославия стала первой жертвой политики реваншизма».

И ещё одно, очень яркое предвидение: «Все страны, которые оказались в положении ограниченного суверенитета, с правительствами, находящимися под влиянием иностранных сил, со стремительной быстротой становились нищими <…> Великий раскол на большинство нищих и меньшинство богатых — это картина Восточной Европы последних лет, и все мы её можем видеть. Вместе с национальным унижением, расчленением государства и социальным крахом будут наблюдаться различные формы социальной патологии, среди которых первой станет преступность. Одна из главных задач марионеточного правительства — если таковое придёт к власти, — заключается в разрушении национального самосознания. Государства, которыми управляют извне, относительно быстро расстаются со своей историей, <…> со своими традициями, со своими национальными символами, со своими обычаями, часто и с собственным литературным языком».

Эти пророческие, без преувеличения, слова, были сказаны ещё в 90-х годах прошлого века.

