Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами — множество язвительных комментариев?

Священники — живые люди. Популярность (в том числе в церковной среде) — это тяжелое испытание. Когда множество людей слушает вас с глубоким почтением, трудно услышать критические голоса. Но слышать их надо.

Грубость, сниженная лексика — это то, что в любом случае неприемлемо.

Однако бывает и по-другому. По интернету носят высказывания, которые выдернуты из одного контекста и помещены в другой — так что люди слышат в них совсем не то, что имел в виду говорящий.

Например, в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. Это вызвало довольно раздраженные комментарии в Сети.

Но этот священник вовсе не пытается обложить вас налогом. Он и не может, и не хочет, и не собирается этого делать.

Принадлежность к Церкви — дело добровольное, и, тем более, никто не контролирует, сколько вы жертвуете на храм. Жертва на храм — проявление убеждения, что вы тут не турист, вы — ответственный член общины, храм Божий для вас — родной и дорогой дом, вы готовы вносить свою лепту в то, чтобы в нем было отопление и свет, а священники, вместе со всем народом, совершали службу.

Если вы человек по отношению к Церкви внешний — то церковного налога у нас (в отличие от, например, Германии) нет и не предвидится, так что и беспокоиться не о чем.

Или другое высказывание, вызвавшее кривотолки, — митрополит Томский Ростислав сказал, что не всегда стоит открыто признаваться в супружеской измене, если подобное признание способно разрушить семью. Из контекста его слов ясно, что он вовсе не поощряет мужей врать своим женам, а пытается как-то помочь исцелению той страшной раны, которую семье нанесло клятвопреступление одного из супругов, а тут, как с переломанными костями, важен индивидуальный подход.

Как же возникает такое непонимание?

Иногда его создают сознательно — например, когда нужно «утопить» какого-нибудь политика.

Но часто это даже не результат обдуманной злой воли. Просто так уж работает Сеть — чтобы на вашу новость обратили внимание, чтобы на заголовок кликали, чтобы ссылку перепощивали, публикация должна быть скандальной.

Есть старая шутка про то, как римский папа прилетел в Лондон, и папарацци у трапа самолета его спрашивают: «А что вы думаете о лондонских публичных домах?» Папа, удивленно: «А что, в Лондоне есть публичные дома?» К вечеру газеты выходят с аршинными заголовками: «Римский папа прямо у трапа спросил о лондонских публичных домах!»

В логике есть так называемый «принцип милости» — он, коротко говоря, означает, что все высказывания оппонента следует толковать, исходя из того, что он человек разумный и не злонамеренный.

Иначе говоря, я должен избегать проецировать на другого человека свои страхи или негативные ожидания. Возможно, он не имеет в виду чего-то порочного, злого и страшного. Возможно, мне стоит рассмотреть контекст, в котором произнесены эти слова.

Я и сам не раз сталкивался с тем, что собеседник в интернете может отреагировать не на то, что вы хотите ему сказать, а на то, что его, как сейчас говорят, «триггерит», неприятно задевает, вызывает какие-то сильные, но часто непонятные вам ассоциации. Попытки объяснить, что вы не это имели в виду и вообще говорите на совершенно другую тему, обычно ни к чему не приводят.

Собеседник слышит не вас — а то, что он хочет услышать. Те ваши слова, которые хорошо вписываются в его представления, он тут же подхватывает, которые не вписываются — просто скользят мимо его сознания.

А нарезать чужие высказывания можно очень по-разному. Например, если человек убежден в том, что официальная медицина продалась бигфарме и слушать врачей не надо, а надо — народных целителей из видеороликов, он найдет массу высказываний врачей, которые (в его редакции и подаче) будут выглядеть как доказательство того, что врачи — коварные заговорщики и по заданию рептилоидов хотят сжить нас со свету.

Поэтому «принцип милости» в интерпретации чужих слов очень важен.

Конечно, любой священнослужитель должен быть очень осторожен и тщательно избегать всего, что может быть повернуто против Церкви — особенно в эпоху, когда все его слова утекают в мировую Сеть, а смонтировать ролик можно на любом телефоне.

Это ответственность священников. Но ответственность всех нас как потребителей информации — не подхватывать вырванные из контекста цитаты вместе с интерпретациями, продиктованными подозрительностью и враждебностью.

Если вы хотите понять, о чем там речь — послушайте немного больше, чтобы уловить контекст. Если не хотите — просто воздержитесь от перепостов и комментариев.

https://vz.ru/opinions/2025/11/6/1 371 529.html