9 ноября 2025 года в Москве открылся XII Общецерковный съезд по социальному служению. К собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри! Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Во-первых, я очень счастлив видеть вас в таком множестве, собранных вместе. Вспоминаю, как мы начинали социальную работу Церкви, развивали систему благотворительности. Многим тогда касалось, что Церковь что-то декларирует, а вот реализовать не сможет. Нас пугали различными примерами, как давно, и как правильно, и как научно обоснованно, и на основании каких огромных финансовых вложений где-то далеко-далеко за рубежом действуют христианские организации, которые оказывают людям помощь; но, мол, в России это не очень принято, да и в советское время от всего отучились. Поэтому начало этого служения, которое вы сейчас так ярко представляете своими трудами и образом жизни, воспринималось как нечто, может быть, заманчивое, но очень далекое от реальности.

Так вот, сегодня это реальность, причем не где-то на периферии церковной жизни, а в самом центре: Святая Евхаристия, богослужение и благотворительность, то есть совершение добрых дел, тесно связанное с самым главным и самым священным в жизни Церкви и каждого христианина, ведь, по слову Писания, вера без дел мертва есть (Иак. 2:26). Поэтому сердечно приветствую всех участников XII Общецерковного съезда по социальному служению.

Еще раз хочу сказать, что сегодня здесь собрались люди, которые близко к сердцу принимают нужды, болезни, скорби других и делают все, что могут сделать, чтобы облегчить их муки, страдания и боль. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:35). Этот текст из Евангелия от Иоанна всем хорошо известен, но, если вдуматься, эту мысль легко выслушать, но очень непросто реализовать: «будете моими учениками, если будете иметь любовь друг ко другу». Конечно, самые яркие примеры любви — это материнская любовь, любовь родителей к детям, детей к родителям. А если речь идет о людях совершенно незнакомых, с которыми тот, кто вступает на путь служения ближним, никогда не встречался, не знает их характера и мировоззрения? И вот приходит христианин к незнакомому человеку, нуждающемуся в помощи, — это очень непростой шаг. Потому что, когда вы помогаете нуждающимся, а это и больные, и лишенные имущества, денег, здоровья, то ведь так или иначе вы самих себя погружаете в эту скорбь. Конечно, если хирург, оперируя больного, сам начинает скорбеть, то ему надо заняться не хирургией, а чем-то другим. Но, в отличие от работы хирурга и вообще врача, дело милосердия всегда требует и сердечного участия, и, думаю, каждый из вас это знает.

То, что вы делаете, в каком-то смысле изменило лицо нашей Церкви. Но, самое главное, это изменило жизнь многих православных христиан, для кого дела благотворительности, жертвенные дела — не какой-то идеал, нечто пусть полезное и нужное, но далекое от реальной жизни, а то, что является неотъемлемой частью их служения. И я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями относительно работы, которую мы называем социальной, и о возможных перспективах развития этого церковного служения.

Сопереживание ближним, поддержка страждущих приобретают особенно актуальность во время общественных невзгод — это и природные катаклизмы, и военные действия. Вот и сегодня многие из тех, кто здесь присутствует, разделяют скорбь с ранеными, с теми, кто опален огнем войны, которая сейчас развернулась на русской земле. Исполняя свой долг, священники, врачи, сестры милосердия, волонтеры мужественно и жертвенно совершают свое служение в самых тяжелых условиях, где и страх, и скорбь, и боль, и отчаяние.

В этих обстоятельствах чрезвычайно возрастает роль Патриаршей гуманитарной миссии. Чтобы помочь мирным жителям, на Донбасс съездили свыше пяти тысяч волонтеров. В приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получили десятки тысяч людей. В рамках проекта восстановления частного жилья силами добровольцев в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах отремонтировано больше пятисот домов. В этих зданиях проживают пожилые люди и инвалиды, которые сами не могут ни отремонтировать, ни привести в порядок свое жилье.

Поэтому сердечно благодарю тружеников из Московской, Казанской, Череповецкой, Екатеринбургской, Ростовской, Рыбинской и Воронежской епархий, которые организовали выезды большого числа добровольцев для помощи мирным жителям в зоне конфликта. Вашими усилиями сделано очень много, и я надеюсь, что и другие епархии смогут последовать вашему примеру. Буду рад встретиться с руководителями крупнейших церковных добровольческих служб и прошу отца Михаила и его сотрудников по итогам нашего Съезда подготовить эту встречу, чтобы мы могли вместе обсудить насущные вопросы.

Церковь не может оставаться в стороне от человеческого горя. Мы должны быть доступны людям, особенно когда у них случилась беда. Заповеданное Христом милосердие — это вера в действии, это любовь, выраженная в конкретных поступках, имеющих своей целью благо ближнего. Это отношение складывается из множества мелочей, которые на самом деле весьма важны — особенно для тех, кто находится в уязвимом положении по причине болезни или тяжелых жизненных обстоятельств.

Поддержка в горе — это ведь целое искусство, здесь мало одного желания помочь, нужно знать, как это делать. Фразы вроде «все будет хорошо», или «страдания делают нас сильнее», или «не стоит так убиваться» — это не те слова, которые нужно употреблять в случае, когда есть реальное желание и стремление помочь страждущим. Состояние человека, находящегося в горе, от таких слов не станет лучше, а, может быть, даже станет куда хуже.

Хочет человек, который вступает на путь служения ближним в тяжелых экстремальных ситуациях, или нет, но он становится соучастником горя, которое переживают те, на кого направлено его служение. И, конечно, помимо реальной помощи, которая должна быть всегда на первом месте, нужны еще добрый взгляд, теплое слово, крепкая рука на плече или мягкое прикосновение, умение не замечать неловкие моменты и вовремя отвести глаза, понимание, когда лучше промолчать. Все это тоже очень важно и ощутимо влияет на настроение человека, пребывающего в скорби. Правильной душевной поддержке тоже нужно обучать, поэтому Синодальный отдел по благотворительности проводит, как известно, специальные курсы для священнослужителей. К работе привлекаются лучшие специалисты в этой сфере, которые накопили большой опыт утешения человека в горе.

Сегодня особую значимость приобретает осуществление социального служения в госпиталях — оказание духовной поддержки раненым, труд сестер милосердия и добровольцев. Прошу правящих архиереев в тех епархиях, где действуют госпитали, проявлять повышенное внимание к должной организации этого служения.

Еще раз хочу сказать: Преосвященным не надо относиться к этому как к чему-то второстепенному в служении архипастыря. Страждущие, особенно те, кто пострадал в вооруженных конфликтах, должны быть на особом счету и на них должно быть направлено внимание и архипастырей, и пастырей, и всех тех, кто считает себя служителем Господа и Спасителя.

Хотел бы в связи с этим отметить важные изменения, которые произошли в нашей церковной жизни. В первую очередь мне хотелось бы сказать о деятельности больницы святителя Алексия — это наша первая церковная больница. Я уже рассказывал, что когда меня посетила мысль о создании больницы и я впервые обсудил эту тему с энтузиастами, наметив первые шаги по ее реализации, многие даже в Церкви говорили: «Ну что это, неужели в Москве больниц не хватает? Зачем же еще и церковные деньги направлять на то, с чем прекрасно справляется государство?» И приходилось убеждать сомневающихся, что дела благотворительности, в том числе забота о тех, кто страждет физически, — это очень важная пастырская функция Церкви. Конечно, в первую очередь необходима реальная помощь, но ведь в контексте этой помощи оказывается влияние на душу, а уж этим Церковь и должна заниматься, и не в последнюю очередь помогая тем, кто физически страдает.

Сейчас врачи церковной больницы святителя Алексия оказывают медицинскую помощь раненым, помогают в протезировании. В филиалах больницы работают медики-добровольцы, которые выезжают на Донбасс. И еще и еще раз подчеркиваю, насколько важно это служение, как и обучение людей профессиональному уходу за больными. Такие курсы проходят во многих городах России, а также в Белоруссии и Казахстане, и в значительной степени благодаря этой инициативе мы наблюдаем сейчас возрождение сестричеств милосердия.

Одной из пока неразрешенных проблем нашего времени по-прежнему остаются аборты. Сколько ежегодно происходит абортов по факту, нам не известно. В государственной системе здравоохранения эта цифра снижается, однако частные клиники до сих пор не передают государству всю свою отчетность, для многих клиник аборт по-прежнему является существенной статьей доходов. Выражаю глубокую признательность руководству тех частных клиник, которые добровольно отозвали свои лицензии на аборты. Это пример, которому призываю последовать всех владельцев частных муниципальных организаций.

Другая сторона этого же вопроса — организация и поддержка сети центров гуманитарной помощи и приютов для беременных женщин. Важно расширять эту работу. И прошу епархиальных Преосвященных, глав социальных отделов епархий, Синодального отдела по благотворительности еще более активно действовать в этом направлении, хотя уже сейчас делается очень многое, за что я благодарен всем, кто занимается этой непростой работой.

Не менее важно вести просветительскую работу, говорить с детьми и подростками о ценности семьи, ответственности отцовства и святости материнства. Мало кто говорит со школьниками о заповедях Божиих. На уроках, которые мы сейчас проводим в школе, несомненно, об этом идет речь, но, тем не менее, воспитание школьников, нашей молодежи требует не только формальных занятий, но и, может быть, более тесного общения, чтобы достаточно деликатно, с любовью, без всякого нажима и менторства передавать нашим детям и молодым людям все то, о чем я только что сказал. Может быть, это и есть самое важное на сегодня направление нашего миссионерского служения, о котором мы часто говорим, ведь миссионерское служение — это продолжение апостольского служения, потому что именно апостолы были первыми миссионерами. Всякое миссионерское служение направлено на то, чтобы привести людей к Богу, к Церкви, а в наших условиях — организовать приходы, разного рода церковные учреждения, с тем чтобы люди все глубже воспринимали как православное вероучение, так и все то, что христианин по своей вере должен делать, в том числе помогать людям в самых непростых обстоятельствах.

Наша Церковь стремится использовать для подобной просветительской деятельности и медийные ресурсы. Так, уже второй год по инициативе радио «Вера» и Синодального отдела по благотворительности в России проходит Неделя семьи. Получает постепенное распространение добрая практика совершения молебнов о благополучии семей. Такие молебны можно рекомендовать проводить во всех епархиях в первый воскресный день перед 1 июня, когда во всем мире отмечается День защиты детей. Полагаю необходимым передать рассмотрение этого вопроса в профильную комиссию Межсоборного присутствия, с тем чтобы по результатам работы Синодальная богослужебная комиссия могла бы составить соответствующий перечень определенных действий, а также, может быть, написать литургические тексты для общецерковного употребления.

Сегодня на новый, более системный уровень во многих регионах выходит оказание помощи бездомным. Надо понимать, что накормить человека — это только первый шаг, нужно постараться вернуть его в общество. Отрадно, что в епархиях появляются соответствующие проекты — это центры реабилитации в Курганской, Челябинской и Мурманской областях, в Республике Татарстан. Не так давно в России был принят федеральный закон о пробации[1], и за последнее время при поддержке региональных властей в Хабаровске, Тюмени, Мурманске и других городах были открыты центры пробации для освободившихся из мест лишения свободы, тех, у которых утрачены социальные связи.

По-прежнему актуальной остается тема алкогольной и наркотической зависимостей. От этой беды страдает не только сам зависимый человек, но его родные и близкие. Поэтому при храмах очень желательно создавать группы поддержки для родственников зависимых людей. Это может быть вполне решаемой задачей даже на приходском уровне: достаточно одного человека с психологическим образованием, который готов регулярно проводить встречи с семьями зависимых. Многолетняя практика показывает: если родственник понимает особенности болезни своего близкого, он может изменить к лучшему ситуацию в семье.

В Церкви сегодня действуют различные социальные проекты, касающиеся работы с зависимыми людьми. Открыты стационарные центры помощи и консультационные пункты, работают амбулаторные программы. Но, к сожалению, об этом люди недостаточно проинформированы. Поэтому прихожане наших храмов, родственники зависимых зачастую обращаются в светские структуры, даже не подозревая, что могут получить профессиональную помощь в церковных центрах. Этого часто не знают и священнослужители, и сотрудники храмов. А ведь именно к ним — к нашим свечницам, сотрудникам церковных лавок, дежурным по храму — люди чаще всего обращаются с вопросами. Важно, чтобы каждый работник храма знал телефон церковной горячей линии по всем социальным вопросам, который указан на официальном сайте Синодального отдела[2]. Прошу ответственных лиц довести до сведения всех настоятелей и сотрудников храмов информацию о ее работе.

В первую очередь люди с горем приходят в храм. Если его встречают добрыми словами, предлагая помолиться, то это очень хорошо и правильно. Но еще должно быть сказано: «У нас есть и другие возможности как-то вам помочь; есть специальные церковные учреждения». Дать человеку телефон, помочь ему соприкоснуться с нашими учреждениями — может быть, это откроет для многих возможность решить возникающие проблемы.

Отдельно хотел бы сказать о специфике общения с людьми, имеющими физические и ментальные особенности, а также их родственниками. Наша задача — дать этим людям возможность принимать участие в богослужениях, таинствах и в целом в приходской жизни. К сожалению, многие храмы недостаточно приспособлены для маломобильных людей, да и не всегда наши сотрудники готовы к таким встречам. В храмы и монастыри порой приходят незрячие люди в сопровождении собак-поводырей, но бывают случаи, когда сотрудники храмов не разрешают таким людям пройти на церковную территорию — «убери, мол, свою собаку»! А для него собака — это ноги, это способность передвигаться, это способность подойти к храму. При этом те, кто препятствует слепым людям, только потому что у них собаки-поводыри, соприкоснуться с приходской жизнью, не предлагают никакой альтернативной помощи по сопровождению незрячих в храм. Ну хорошо, с собакой нельзя, — так организуйте, чтобы кто-то помог слепому прийти в храм и помолиться!

Мне известно, что в Синодальном отделе по благотворительности готовится к изданию новое методическое пособие о создании в храмах доступной среды. Надеюсь, оно будет полезно для приходов и обителей, и это издание всенепременно надо осуществить. Опять приходится ссылаться на заграничный опыт — уже давно во многих неправославных христианских храмах созданы условия для людей с физическими ограничениями, не имеющих возможности двигаться на своих ногах.

Не могу оставить без внимания вопрос помощи детям-сиротам. Слава Богу, прошла эпоха, когда в детских домах находились тысячи сирот и мало кто соглашался брать их на воспитание. Сегодня по всей стране работают школы приемных родителей. Количество детских домов в России значительно уменьшилось, и большинство детей-сирот сегодня находится в семьях[3]. Несомненно, есть прогресс, и потому вопрос создания новых детских домов и приютов в каком-то смысле потерял свою актуальность: целесообразно перенаправить усилия на поддержку приемных семей.

Родителям, которые взяли ребенка-сироту, бывает очень непросто выстраивать отношения с ним. К сожалению, случаются ситуации, когда детей возвращают обратно в детский дом. Чтобы этого не происходило, нужна системная помощь приемным семьям, и на данный момент при Синодальном отделе действует Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях, а в епархиях работают клирики, ответственные за окормление приемных семей.

Хотел бы также порассуждать и о взаимосвязи пастырской подготовки с социальной работой. Священникам и будущим пастырям необходимо начать, если кто-то не начал, а если начал, то серьезно продолжать знакомиться с основами служения милосердия. И это надо было бы сделать как можно раньше. В курсах семинарий сегодня есть дисциплины, затрагивающие вопросы социального служения Церкви, но эти знания важно дополнять практическими навыками. Прошу ректоров церковных образовательных учреждений активнее привлекать будущих пастырей к участию в благотворительных проектах в рамках социально-миссионерской практики. На занятиях по пастырскому богословию было бы полезно проводить встречи со священнослужителями и мирянами, которые занимаются делами милосердия. Полагаю, что имело бы смысл организовать конференцию с участием представителей всех духовных школ и обсудить на примере успешных проектов опыт включения тематики социального служения в педагогическую и научную деятельность духовных школ. Прошу Учебный комитет во взаимодействии с Синодальным отделом по благотворительности принять меры по организации такового форума и продумать, как мы можем включить эту тему в учебные процессы.

Считаю также важным продолжать использовать возможности телеканалов «Спас» и «Союз» как для информирования аудитории об актуальных событиях в социальной работе Церкви, так и для установления обратной связи с теми, кто проявит интерес к этой работе и желает в таковой участвовать.

Завершая свое выступление, хотел бы еще раз акцентировать внимание на том факте, что социальная деятельность Церкви — это в первую очередь исполнение заповеди Спасителя о любви к ближним, и исполнять эту заповедь необходимо с должной ответственностью. В первую очередь я обращаюсь к пастырям, на плечах которых лежит организация такого рода деятельности на приходах.

Милостью Божией сегодня Церковь может беспрепятственно осуществлять свою миссию и совершать дела милосердия. Недавно в России были приняты изменения в законодательство, которые закрепили порядок доступа священнослужителей в медицинские стационары. Вы знаете, что это была непростая проблема. Разные люди имели на это разные взгляды. Некоторые считали, что это избыточно — есть приход, есть храм, вот пускай туда и ходят, зачем же еще священника в стационары приглашать? Мы признательны Правительству за достигнутый баланс, благодаря которому верующие пациенты не остаются без духовного окормления и имеют возможность приступать к таинствам Церкви.

Это очень важно сейчас, когда так много боли и страданий в мире. Ко всем нам обращены слова Спасителя: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня» (Мф. 25:35). А это значит, что, утешая скорбящего, ухаживая за раненым и кормя голодного, мы служим Господу, не только посещая храм, не только, если говорить о священнослужителе, надевая епитрахиль, — мы служим Господу, когда мы несем служение для наших ближних, страдающих и нуждающихся в нашей помощи.

Сердечно благодарю всех вас — тех, кто сегодня трудится на пользу ближних: священников, врачей, сестер милосердия, наших добровольцев, сотрудников социальных церковных учреждений. Пусть Господь укрепит ваши силы и поможет в ответственном и столь важном служении.

Помогай вам Господь, взявшись за плуг, не озираться вспять (ср. Лк. 9:62). Очень часто бывает так, и это в каком-то смысле особенность нашей национальной психологии — за что-то беремся с энтузиазмом, но спокойно и системно продолжать не всегда получается, энтузиазм начинает угасать. Несомненно, мы должны навести порядок и в своем сознании, и в своем подходе к участию в такого рода деятельности. Необходимы соответствующие структуры, которые бы помогали людям, желающим нести добро ближним, осуществлять это замечательное желание. И пусть Господь укрепит ваши силы, мои дорогие, и поможет в вашем ответственном и очень важном служении, том, что составляет сердцевину нашего христианского благочестия: совершение Святой Евхаристии, таинства Благодарения, молитва, покаяние и, конечно, совершение добрых дел.

Желаю всем вам, участникам съезда, плодотворной работы, дерзновения, мужества, мудрости, и чтобы Божие благословение пребывало в этих трудах со всеми вами. Храни вас Господь!

