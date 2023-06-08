Если Вы предпримете в эти дни путешествие в Крым и Севастополь, то буквально на каждом столбе, билборде, афише вас встретит ветеран израильских спецслужб и ярый патриот СССР (почему-то, впрочем, в свое время благополучно укативший на историческую родину, предпочтя её советской) Яков Кедми. Товарищ едет в Крым-наш с большой гастролью — рассказать «аборигенам» про то, что славные воины русской армии, русская интеллигенция и духовенство были такой же дрянью, как нынешние мигранты в Израиль типа Аллы Галкиной и прочих гребенщиковых. А также о том, каким эффективным менеджером был Джугашвили. Как говорил кот Бегемот, «представление начинается!» Вот ведь экое счастье привалило благословенной Тавриде! «К нам едет-едет-едет жених из-за границы..» Лакейство перед израильским клеветником на русскую историю изумляет. До какой же степени нужно не уважать себя и свой народ, чтобы внимать сему деятелю.

Но уважение к своему народу и истории сейчас явно не в моде. Товарищ Гоблин-Пучков, мечтающий публично гадить на русские могилы на Сент-Женевьев-де-Буа и получивший грант от президента на «историко-просветительское шоу», уже стартовал с этим шоу на портале История.рф. Теперь товарищ будет за госсчет реализовать мечту. На наши головы.

Но это не все, нет. Намедни всплыло еще одно нетонущее тело. То самое, которое министр Скворцова некогда лично спасало от инсульта, а затем оно оказалось не дотравлено, так как «новичка» не хватило на площадь его трусов. Кроме стеба: Зильбельтруд-Быков оскорбил память Суворова и наших русских чудо-богатырей. Существо записало программу «Великие русские злодеи — Александр Суворов» (текст, к слову, читает беглая голая пионерка Хаматова). И ничего. Ничего. Ноль реакции. Как и на обзывание Достоевского русской ж***й, которое прокуратура так и спустила на тормозах, несмотря на официальное обращение в ведомство Русского просветительского общества им. Императора Александра III, члены которого добивались привлечения русофоба к ответственности.

Полагаю, пора принять Зильбельтруда в РВИО и тоже дать ему грант. Чем он хуже Гоблина в самом деле?

Но вернёмся в благословенную Тавриду. К сувенирным стендам. Какие принты на майках вы там увидите? Кобу-победоносца. Вагнера, который ЧВК. И конечно «Ахмат-силу». Внимание, вопрос: где здесь русские-то? При общем явном опустении Крыма и Севастополя весьма нагляден оказывается т.н. процесс «компенсации русских». Никогда в прежние годы нельзя было встретить на улицах Севастополя таких толп выходцев с Кавказа и из Средней Азии. Особенно в вечернее время. По одиночке почти никогда — только группы человек по пять.

Уголовщина (начиная с Кобы) и многонационалочка буквально навязываются для постоянного употребления. Спрашивается, какой же русский мир можно таким образом построить? Да и кто-то собирался ли строить его (из руководящих имею в виду)? Сурковы-Дудаевы (бывший куратор новороссийского направления) и Кириенки-Израители не могут строить ничего русского по определению. Только разрушать.

Видели ли вы плакат, воспевающий дожатие Бахмута? Наш «орк» (извините, но по картинке выходит именно так — пропаганцам сала!) триумфально на фоне руин ломает ногой указатель с надписью Бахмут, меняя его на погоняло ещё одно уголовника — Артёма. Вот с чисто пропагандисткой точки зрения это что? Пришли «орки», снесли город, отняли у него многовековое русское название, обозвали в честь орка. Вражеский пропагандист лучшего плаката (и в целом решения) придумать не мог бы. Ему и не нужно придумывать. Есть же пропагандисты «российские»..

Как ни странно, еще недавно, при Украине, Крым и Севастополь были витриной русскости, русского сопротивления. Много говорилось о печальном положении могилы Николая Яковлевича Данилевского, доступ к которой закрыт, и судьбе уникального насаженного им парка Мшатка, которому угрожает застройка. Сегодня мы заглянем в любимую резиденцию создателя Новороссии графа Воронцова — его великолепный дворец под Алупкой. Кто встречает вас на въезде? Само собой не хозяин, а плешивый кровопийца-сифилитик и создатель Украины. Тут же расходятся змеевидными ответвлениями улицы Розы Люксембург и прочих. Спасаясь от этого абсурда, вы скрываетесь в парке, насаженном ещё при графе, и душа ваша какое-то время отдыхает в тени гигантских платанов. Никаких монументов или даже стендов, повествующих о величайшем русском полководце и государственном деятеле, которого непредвзятые иностранцы называли богом по масштабам им сделанного и недоумевали на нашу русскую безпамятность, нет и в помине. Закусочные, сувениры — все как везде. Наконец, мы входим во внутренний двор дворца, и нас встречает кумачовый флаг с серпом и молотом. Это, объясняют нам, флаг какой-то дивизии. Я не радикал. И ничего не имею против знамени дивизии. Да, это наша история, никуда в этом случае от серпа с молотом не денешься. Но столь же очевидно, что данная дивизия не имела ни малейшего отношения к графскому дворцу. И почему бы её славному знамени не реять в городе, за пределами дворца, где явно уместнее были бы не менее славные знамёна войны 1812 года, Заграничного похода, а также и Кавказской войны, и Турецкой 1829 года, в которых покрыл себя немеркнущей славой Воронцов?

Собираясь обратно, мы делаем роковую ошибку и велим навигатору вести нас к Ульянову (Ленину), на стоянке у которого ждёт нас машина. Навигатор нас вывел к Ульянову (Ленину). Но к другому! Оказалось, что на противоположной стороне графских владений стоит ещё один козлобородый идол! Так и проплутали мы по дворцу Новороссийского генерал-губернатора от Ленина до Ленина. Губернатора так и не увидели, зато разорителя его наследия лицезрели аж в двух вариантах. Вот и скажите, зачем на этой небольшой территории, никакого отношения не имеющей к СССР, громоздятся целых два идола? Сверху и снизу? Направо пойдешь — Ленина найдёшь, налево пойдешь — опять Ленина найдёшь. Страшный в сущности лабиринт — метафора нашей жизни!

Автор: Агидель Епифанова

https://rusnasledie.info/ot-lenina-do-lenina-krymskie-zametki/