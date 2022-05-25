12 мая 2022 года в столице Кипра Никосии состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом. Председатель ОВЦС был приглашен Предстоятелем Кипрской Православной Церкви на обед, в ходе которого состоялся обмен мнениями о перспективах межправославных отношений, а также двусторонних контактов между Русской и Кипрской Православной Церквами, осложнившихся после прекращения евхаристического общения с Архиепископом Хризостомом и рядом иерархов, которые признали в 2020 году легитимность раскольнического сообщества на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Архиепископ напомнил о предпринятых им ранее посреднических усилиях по урегулированию украинского вопроса, в том числе о своих поездках в Поместные Православные Церкви для обсуждения данной проблемы.

«Архиепископ Хризостом в ходе этой беседы очень подробно рассказывал о том, какие усилия он предпринимал для того, чтобы примирить Православные Церкви. Когда стало известно о решении Константинопольского Патриарха легализовать украинский раскол, то Архиепископ Хризостом взял на себя посредническую миссию и объехал несколько Поместных Церквей, в частности, побывал в Сербской Православной Церкви, в Румынской Православной Церкви, общался с Архиепископом Албанским. Его целью было выяснение позиций этих Поместных Православных Церквей по расколу на Украине», — рассказал митрополит Иларион.

По словам иерарха, события развивались слишком быстро: «Архиепископ Хризостом не успел объехать другие Церкви. Кроме того, он серьёзно заболел, поэтому эта посредническая миссия не увенчалась успехом. Тем не менее, я думаю, с его это стороны это было действительно искреннее желание помочь в той ситуации, когда раскол ещё назревал и когда, наверное, его ещё можно было преодолеть».

Комментируя нынешнее состояние отношений с Кипрской Церковью, митрополит Иларион подчеркнул: «Такие печальные события в истории взаимоотношений между Церквами время от времени происходят. Но история Кипрской Церкви насчитывает две тысячи лет: она была основана апостолами Павлом и Варнавой, которые лично посещали Кипр. Именно к ним возводит свое историческое бытие Кипрская Церковь. А Русская Православная Церковь имеет более чем 1000-летнюю историю. Поэтому я считаю важным то обстоятельство, что Православная предассамблея прошла на Кипре. Мне кажется, во всех этих Поместных Церквах понимают значение Русской Православной Церкви и необходимость поддержания диалога, несмотря на то, что произошло».

Таким образом, в Московской Патриархии публично демонстрируют готовность вести диалог с теми Предстоятелями Поместных Церквей, которые ранее признали украинских раскольников и с которыми Русская Православная Церковь ранее разорвала евхаристическое общение. Причём многое в этом диалоге, судя по всему, будет зависеть от того, чем закончатся военные действия на территории Украины.

Русская линия