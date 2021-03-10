Немецкие учёные предупредили, что ограничения в Европе из-за коронавируса могут вновь ужесточить уже этой осенью…

Россия уже постепенно отходит от ограничений из-за коронавируса, а европейские власти по-прежнему бьют тревогу и требуют от своих граждан строго соблюдать введённый карантин. При этом президент института Роберта Коха, немецкий профессор Лотар Вилер заявил, что в ближайшее время Европу может охватить третья волна коронавируса, сообщает РИА Новости.

«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 — ред.). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть чёткие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», — подчеркнул профессор.

«В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьёзных заболевших, чем мы сможем справиться», — разъяснил Вилер.

Помимо этого, эксперт обратил внимание на то, что вакцинация продемонстрировала важный эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьёзных случаев заболевания.

Но наряду с этим сохраняется опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. Например, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или журналистами будет создан имидж опасности прививки.

«Если внезапно вакцинация не будет проведена, или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», — убежден Вилер.

Русская линия