Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2020

Протоиерей Димитрий Смирнов: Святые отцы учат бояться только двух вещей — самого Бога и греха, а не вируса
Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи считает, что истерия вокруг коронавируса во много носит искусственный характер…

Протоиерей Димитрий СмирновПредседатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса, сообщает Интерфакс.

«Чего бояться? У нас сто тысяч человек умирает от туберкулеза — и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определённые правила, как можно общаться с человеком с открытой формой, а так-то всё, тишина полная», — сказал священник в эфире радио «Радонеж».

По его мнению, сегодня вокруг этого вопроса «очень много от кампанейщины, причём мировой». Сам же отец Димитрий «исполнен всякого скепсиса по этому поводу».

«Ну поживем — увидим», — сказал он, напомнив, что святые отцы учат бояться только двух вещей — самого Бога и греха. «Жизнью и смертью распоряжается не вирус — коронный или он там в другом головном уборе, это же не играет роли! Жизнью и смертью распоряжается один Господь Бог», — напомнил священник.

Для иллюстрации своих слов он рассказал, как накануне ехал мимо леса, где весь передний ряд елей был съеден жуком-типографом, но среди них попадались и живые. «Вот почему одну сожрал безжалостным образом, а рядом стоит и зеленеет на радость нам? Так что это как уж Господь распорядится. И понятно, что если мы будем предпринимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрёт».

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Протоиерей Димитрий Смирнов: Святые отцы учат бояться только двух вещей — самого Бога и греха, а не вируса
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