Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса, сообщает Интерфакс.

«Чего бояться? У нас сто тысяч человек умирает от туберкулеза — и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определённые правила, как можно общаться с человеком с открытой формой, а так-то всё, тишина полная», — сказал священник в эфире радио «Радонеж».

По его мнению, сегодня вокруг этого вопроса «очень много от кампанейщины, причём мировой». Сам же отец Димитрий «исполнен всякого скепсиса по этому поводу».

«Ну поживем — увидим», — сказал он, напомнив, что святые отцы учат бояться только двух вещей — самого Бога и греха. «Жизнью и смертью распоряжается не вирус — коронный или он там в другом головном уборе, это же не играет роли! Жизнью и смертью распоряжается один Господь Бог», — напомнил священник.

Для иллюстрации своих слов он рассказал, как накануне ехал мимо леса, где весь передний ряд елей был съеден жуком-типографом, но среди них попадались и живые. «Вот почему одну сожрал безжалостным образом, а рядом стоит и зеленеет на радость нам? Так что это как уж Господь распорядится. И понятно, что если мы будем предпринимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрёт».

Русская линия