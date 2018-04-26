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Сводка новостей от 26 апреля 2018

Крымский мост прошёл испытания на прочность и готов к вводу в эксплуатацию
Строительство автодорожной части мостового перехода подходит к концу, железнодорожная часть будет введена в строй годом позже…

Крымский мостСомнений в том, что автодорожная часть Крымского моста будет введена в строй уже в мае текущего года, становится всё меньше. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост» буквально сегодня специалисты завершили испытания построенного сооружения на прочность и пришли к выводу, что автомобильная его часть выполнена качественно и готова к вводу в постоянную эксплуатацию, сообщает Крыминформ.

«Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста», — сообщили в инфоцентре.

В рамках испытания Крымского моста специалисты при помощи специальных инструментов обследовали ключевые несущие конструкции — опоры и пролёты. Затем были проведены статические и динамические испытания. Им подверглись полностью готовые сегменты моста на трёх участках.

«Для проведения испытаний инженеры установили на пролётах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста „нагружали“ восемью гружёными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролётам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки», — сообщили в инфоцентре и добавили, что результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надёжность моста.

Приёмочные обследования и испытания проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель. Специалисты проверили, соответствует ли мост требованиям по безопасности, и отвечает ли фактическая несущая способность его конструкций параметрам, которые были заложены его проектировщиками.

«Результатом проведенной диагностики станет оценка состояния мостового сооружения и автодороги. Такая оценка вместе с заключением о соответствии от государственного надзора будут в дальнейшем рассмотрены приёмочной комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. А уже акт приёмочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию», — заявил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Юрий Сафонов.

После открытия движения по Крымскому мосту его конструкции будут контролироваться в режиме реального времени структурированной системыоймониторинга инженерных систем и конструкций. Она разработана для автоматизированного мониторинга критически важных параметров элементов сооружения, подверженных наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе эксплуатации: опор, пролётных строений и арки.

Русская линия

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