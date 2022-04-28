Исполнители музыки и песен из фильма «Брат» и «Брат-2» отказались выступать в зале, где висел российский флаг с надписью «Zапрезидента»…

Сергей Бодров: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы»

Рок-группа «Би-2», ранее прославившаяся тем, что её музыка и песни были использованы в культовых российских фильмах «Брат», «Брат-2», «Сёстры» и «Война», демонстративно отменила концерт в Омске за 15 минут до его начала из-за того, что в зале был вывешен российский флаг с надписью «Zапрезидента».

О том, что многие представители шоу-бизнеса в России после начала военной операции на Украине откровенно предали свою страну и ради сохранения своих денег уехали на Запад, не так давно в передаче «БесогонТВ» обращал внимание Никита Михалков. И вот — очередной скандал.

Поначалу представители «Би-2» попытались тайком от организаторов концерта завесить российский флаг чёрной тряпкой, но когда им этого сделать не удалось, и владельцы зала попросили их открыть флаг, просто собрались и уехали, оставив пришедших зрителей ни с чем. При этом рокеры попытались переложить ответственность за своё решение на организаторов, заявив, что им якобы не дали провести концерт.

Поверив музыкантам, омичи поначалу начали предъявлять претензии местным властям, однако, когда история прояснилась, и им было сообщено о том, что на самом деле произошло, многие пришедшие на концерт стали выражать возмущение скандальным поведение рокеров.

Любопытно, что в этой ситуации музыкантам «Би-2» не хватило элементарной смелости честно признаться своим зрителям в том, что они не выносят вида российского флага с надписью «Zaпрезидента». Ведь в таком случае они рисковали бы нарваться на серьёзный бойкот своей концертной деятельности по всей стране, а отказываться от платных концертов они не намерены. Вот и получается, что российский флаг с буквой Z «мешает звуку и свету» Би-2.

При этом нельзя не заметить, что песни «Би-2» стали широко известны многим россиянам благодаря фильмам «Брат» и «Брат-2», главную роль в которых сыграл Сергей Бодров. Он же в своё время сказал очень глубокие и искренние слова о войне и отношении к своей стране:

«Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась — тогда да, можно говорить: вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы в будущем такого не было».

Нам кажется, эти слова как нельзя кстати подходят ко всей этой истории.

Русская линия