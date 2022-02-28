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Протоиерей Андрей Ткачёв: Война началась 8 лет назад. Кто не знает об этом, тот сильно грешит. И мы сегодня её заканчиваем
Известный украинский священник, бежавший в Москву после госпереворота в Киеве, рассказал пастве, как христианам нужно относиться к событиям на Украине…
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Святейший Патриарх Кирилл: «Прошу всех вас и в церковных, и в домашних молитвах поминать Блаженнейшего Онуфрия, поминать наших братьев и сестёр на Украине и молиться о мире»
Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Храме Христа Спасителя, за которой сугубо помолился о скорейшем восстановлении мира на просторах исторической Руси...
Нападения на храмы канонической Церкви на Украине продолжаются
Под Ивано-Франковском украинские националисты, униаты и раскольники пообещали расправиться с верующими и священством УПЦ, если они не покинут свой храм...
Русская Православная Церковь оказывает поддержку беженцам из Донбасса
Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон посетил с гуманитарной миссией Донецк и Ростов-на-Дону...
|Протоиерей Андрей Ткачёв: Война началась 8 лет назад. Кто не знает об этом, тот сильно грешит. И мы сегодня её заканчиваем
Известный украинский священник, бежавший в Москву после госпереворота в Киеве, рассказал пастве, как христианам нужно относиться к событиям на Украине...
В Черногории широко отметили память прп. Симеона Мироточивого
В Подгорице прошёл многотысячный Крестный ход...
Архиепископ Пятигорский Феофилакт: «Давайте поможем людям вместо того, чтобы устраивать полуязыческие пляски»
Правящий архиерей Пятигорской и Черкесской епархии призвал власти отказаться в этом году от празднования Масленицы...
Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем замечательного русского композитора, химика и медика А.П.Бородина, а также известного ученого и общественного деятеля И.П.Созоновича...