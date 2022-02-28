Протоиерей Андрей Ткачёв: Война началась 8 лет назад. Кто не знает об этом, тот сильно грешит. И мы сегодня её заканчиваем

Известный украинский священник, бежавший в Москву после госпереворота в Киеве, рассказал пастве, как христианам нужно относиться к событиям на Украине…