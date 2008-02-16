|Русская линия
|16.02.2008
Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача
Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).
- Темы передачи:
1. Выступление В.Путина на заседании госсовета
2. Украина
3. Отсрочка от армии
4. Нападения на священников
5. Косово
6. День влюбленных
7. Новый католический догмат
8. Смерть Патаркацишвили
9. Обвинения в антисемитизме со стороны еврейской общественности в адрес авторов учебников по истории России