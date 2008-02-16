Русская линия
Русская линия 16.02.2008 

Русская линия: итоги недели
Информационно-аналитическая радиопередача

Совместная программа "Русской линии" и Радио "Радонеж", которую можно слушать на СВ 612 и 846 кГц в Москве и 1323 кГц в Петербурге по субботам с 22.00 часов, а также на всей территории Европы на коротких волнах 49 метров (5965 кГц).

 

1. Выступление В.Путина на заседании госсовета
2. Украина
3. Отсрочка от армии
4. Нападения на священников
5. Косово
6. День влюбленных
7. Новый католический догмат
8. Смерть Патаркацишвили
9. Обвинения в антисемитизме со стороны еврейской общественности в адрес авторов учебников по истории России



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